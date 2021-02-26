在刚刚结束的 2021 MWC 上，各种各样的 AR/MR 设备和技术令人眼花缭乱。OPPO 展出了新一代 AR 眼镜——OPPO AR Glass 2021；华为携手 HADO 带来了一场 AR 科技运动秀，以及基于河图技术的华为 AR 地图；在中国联通展台，参观者可以体验到由 OPPO、高通技术公司与中国联通合作实现的 AR 雪景……但会场上一家中国初创企业与上述企业相比依旧不逊色。



在会场上，初创企业 Nreal 与 Finch Technologies 联合发布了一款新型的手势识别戒指状可穿戴设备 FinchRing。这一设备有独特的 IMU 追踪技术。通过 AR 眼镜可执行手势识别、3DoF、6DoF 追踪功能，可以用来玩模拟运动游戏、控制 AR 眼镜界面、移动 AR 内容交互等。

在 Nreal 展台，动点科技记者体验了其一款 AR 眼镜，使用智能手机可对它进行控制及运算。达到一种模拟滑板运动的抢分游戏，随着体验者的晃动，屏幕中的角色即可随着你的动作摆动，然后去触碰金币，感觉十分酷炫。凭借产品和技术的领先优势，其能够借助 5G 手机作为计算平台，将 5G 的大带宽、低延时与 AR/MR 眼镜的轻量便携完美融合，构建人人触手可及的混合现实体验。那么 Nreal 这家成立于 2017 年的公司是如何在短短几年里做到的呢？

凭借良好体验开拓海外市场

Nreal 目前已经通过运营商合作伙伴关系开启了韩国和日本市场的销售。根据 Nreal 透露的消息，Nreal Light AR 眼镜最初上架了 20 家韩国 LG U+零售店，现在已经扩展至全韩国 220 家零售店，同时在开发者和运营商的支持下，LG U+也将 Nreal Light 商店应用从 700+个拓展至 3000+个，有了大幅度的增长。

LG U+执行副总裁宋大元（Song Dae-won）表示 “进入 LG U+韩国的 2500 家零售和体验店之后，Nreal Light 帮助进一步提升了 LG U+的 5G 渗透率和使用率”。同时来自韩国的最新数据显示，韩国用户平均每月使用 Nreal Light 达 20 小时 35 分钟，即用户每天使用近 1 小时，而前 20% 的使用时长的用户平均每天要使用 Nreal Light 超过 120 分钟。

2020 年 11 月，联合日本三大运营商之一的 KDDI，Nreal Light 正式在日本地区发售，双方共同在日本市场探索 5G+MR 商业化之路。KDDI 计划在未来 10 年，向 5G 及更进一步的 6G 技术投资 2 万亿日元，包括到 2022 年 3 月建成 5 万个 5G 基站。

韩国、日本市场的相继成功，是 Nreal 在全球范围内商业化落地能力的极佳展现，借助这一良好势头，Nreal 的全球化商业进程持续加速。大会首日宣布，公司将于 3 月份正式登陆欧洲，并在即将到来的第二季度登陆美国，与当地知名运营商合作拓展 “5G+MR” 市场。此次对美国和欧盟市场的拓展，将有助于进一步推动 Nreal 的业务发展。

内容生态相辅相成

早就意识到软硬件结合的不可或缺的 Nreal，没有放慢在生态上创新的脚步。

内容生态是 “5G+AR/MR” 十分重要的一环。通过 Nreal 自主研发的 3D 系统——Nebula“星云”，运营商和开发者能够将常规的手机 2D APP 内容无缝转换到 3D 环境之中，戴上 Nreal Light 之后，用户即可随时享受高带宽、低延时，IMAX 影院般无边际、无限制的极致体验。目前星云系统支持海量安卓原生应用，普通用户手机上的爱奇艺、快手、Bilibili 等都可直接调用。

为与全球合作伙伴和开发者一同探索更多可能性，Nreal 增加了多款最新的热门内容。其中包括海外的 LG U+的 3D 全息真人偶像，KDDI 的音乐娱乐类 MR 应用，德国电信的 3D 体育赛事直播等。

在国内，Nreal 的战略生态合作伙伴网易伏羲拓展 “AI+教育” 解决方案的应用场景，将虚拟数字人技术与 MR 技术深度融合，精选有道乐读的优质内容，打造了别具一格的沉浸式混合现实教育体验。

依托 Nreal 联合众多生态伙伴打造的 “共筑生态” 模式，最新的企业版能满足教育，文旅，工业，医疗等领域的不同需求，综合解决各行业的痛点，助力企业借助混合现实技术更好的实现数字化转型。此前 Nreal 曾联合钉钉发布内置 Dingtalk Work Space 的产品 “Nreal AR 眼镜套装专业版”，用户戴上之后即可随时随地进入与现实结合的 3D 虚拟工作环境，感受身临其境的远程沟通与协同。

结语

5G 到来之后，更多的算力可以放在云端，用户对于轻量化的需求将催生出越来越多的全新终端，也将呈现出不同的交互方式。而在这个阶段，AR/MR 眼镜的角色仍会作为 IoT 设备实现万物互联的一个环节。

Nreal 创始人兼 CEO 徐驰认为，“混合现实正在成为一种变革性技术，已经拥有着相当高的普及率，同时还在逐步改变我们与移动设备的交互方式，无论是在 IMAX 尺寸的数字屏幕上观看电影还是在卧室中就可以和同事进行远程协作。” 在未来，AR/MR 眼镜势必将和大数据、AI 技术相结合，以实现对用户生活、工作甚至是情绪的捕捉。