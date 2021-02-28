科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.02.22-2021.02.28）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，印度外卖平台 Zomato 和建材交易平台 Infra.Market 两家独角兽企业凭借其近期动向成为了各自领域的一大焦点。借此，我们也正好可以聊一聊这个所谓红遍创投圈的 “独角兽”。

自风投人士艾琳·李（Aileen Lee）在 2013 年提出独角兽（指成立不到十年而估值超 10 亿美元的未上市初创企业）的概念以来，在面对这些拥有极大潜力且备受市场（投资市场和消费市场）欢迎的初创公司时，这一定义正在被越来越多的人所使用，甚至成为了一种公认的存在。不过，同这个定义的目标一样，它本身也在迸发出无尽的前景。随着越来越多的企业步入这一范畴，“独角兽” 似乎不再能满足人们对这些企业的期望——根据 CB Insights 发布的数据显示，截至 2020 年 8 月，全球共有 488 家独角兽企业。而在 2013 年这个概念被初次提出时，符合这一定义的企业只有 39 家。这时，为了凸显那些更具价值的初创公司，作为替代，“十角兽（Decacorn）”、“百角兽（Hectocorn）” 也就随之应运而生。

字面意义上来看，这两个新词并不难理解，分别是指拥有十倍及百倍 “独角兽” 估值后的初创公司。数据指出，至 2020 年 12 月，全世界共有 26 家十角兽和 1 家百角兽（字节跳动）。这样，与独角兽企业相比，这些符合两者定义的初创企业便能被更快地识别出来，从而方便对其潜力和价值进行评估，就像 “独角兽（Unicorn）” 曾经所做的那样。

当然，不难发现，“独角兽” 的发展史也是互联网的发展史。过去近十年来，互联网生态得到了极大的飞跃。它在不断创造更多的行业领域，同时也催生了不计其数的企业，这其中的那些能够准确反映甚至引领这股潮流的参与者也在逐渐通过聚光灯来到人们的面前，被冠以 “独角兽”、“十角兽”、“百角兽” 的称号···

是的，在这些 “角兽” 们的面前，我们对当下和未来的信心从未像现在这样热切。所以，是否可以继续对这里继以憧憬，盼望未来出现 “千角兽” 甚至 “万角兽” 呢？毕竟，这些 “角兽” 总归不嫌多，并且也在变得越来越多，而这个充满生机的领域总是需要更多的期望而不是平庸。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

印度 B2B 建材交易平台 Infra.Market 完成 1 亿美元融资，跻身独角兽之列：印度 B2B 建材交易平台 Infra.Market 近日宣布，完成 1 亿美元 C 轮融资。该轮融资由 Tiger Global 领投，现有投资者 Foundamental、Accel Partners、Nexus Venture Partners、Evolvence India Fund 和 Sistema Asia Fun 参投。这笔融资过后，该公司估值达到 10 亿美元。

包括这笔新融资在内，Infra.Market 目前总融资额达到约 1.5 亿美元，而这家初创公司两个月前才结束 B 轮融资。知情人士透露，去年 12 月份融资后，这家公司估值约为 2 亿美元。

据了解，这家新晋独角兽公司于 4 年前成立，其业务范围为向印度当地建筑及房地产企业提供项目材料采购以及物流运输服务。

专访 Coleegs 联合创始人及 CEO Manni Sidhu：让企业更好地讲出自己的故事：相比于如何做好一家公司，让别人知道自己是一家好公司也是同等重要的事情。互联网时代下，市场的脉搏比以往跳动的更加剧烈。起起伏伏的行业热潮和不计其数的风口追赶者让 “酒香不怕巷子深” 的曾经于当下渐行渐远。这时，在线营销领域便成了企业们另一片厮杀的战场。

当前，在各大社交平台上，每天超 20 亿份的发帖使得这里人满为患。再加上公关公司向来高昂的报价以及传统新闻发布服务层面参差不齐的效果，Manni Sidhu 看到，“近 80% 的企业讲不出自己的故事”。他向动点出海指出，作为结果，大多数企业都无法在传播领域有效发声，而媒体对好的内容也感到十分饥渴。于是，针对这种恶性循环的局面，他选择创立了 Coleegs——希望让公关服务在成本和效果两个层面都能成为一种负担得起的选择。

获 2.5 亿美元融资后，印度外卖独角兽 Zomato 距上市仅一步之遥：本周早些时候，印度外卖独角兽 Zomato宣布完成一笔 2.5 亿美元的融资。融资过后，Zomato 的估值也从 39 亿美元来到 54 亿美元。而根据报道指出，Zomato 此后还将会被注资 2.5 亿美元——由蚂蚁集团（原蚂蚁金服）和 Sunlight Fund 通过二次售股注入，这两笔共计 5 亿美元的融资也将作为 Zomato 的 IPO 前融资。随着剧本的接连上演，Zomato 的上市目标似乎即将得以实现。

过去的一年中，尽管受疫情影响 Zomato 一度裁员13%，且其余员工也被降低了一半的薪资，但这些依然没有停下 Zomato 的前进步伐。去年 1 月，Zomato 以 3.5 亿美元价格收购了Uber Eats 的印度业务。二者的合并使得 Zomato 在印度外卖市场的市场份额超过了 50%，力压强敌 Swiggy 成为了印度外卖市场的 “一哥”。随后，Zomato 更是融资不断。根据 Crunchbase 数据，Zomato 在 2020 年共获得近 6.6 亿美元融资，并在去年 9 月时对外公布了它的上市计划——在今年上半年提交 IPO 申请。

目前，这家近 13 岁的外卖初创公司已经累计获得超过 14.7 亿美金融资，其中近一半是于去年完成。消息指出，Zomato 有望在今年 6 月份进行 IPO，届时，其持有现金有望达到 10 美元，而 Zomato 的上市估值预计也将会在 68 亿至 80 亿美元之间。消息人士同时表示，高盛、摩根士丹利、瑞士信贷、科塔克– 马亨德拉银行将对 Zomato 的 IPO 进行承销。