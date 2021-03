3 月 3 日,IT 办公设备营商小熊 U 租宣布完成 D2 轮融资,本轮融资由深圳高新投战略投资,明诚致慧跟投。小熊 U 租创始人、CEO 胡祚雄表示,D2 轮融资将用于服务与仓储运营能力提升,以及京东企业租赁业务发展。

小熊 U 租以 IT 办公设备 “租赁+回收+技术服务+SaaS 系统” 为主营业务,面向企业客户提供 IT 办公资产全生命周期管理解决方案,解决企业经营中出现的 IT 采购资金占用大、资产管理困难、技术服务响应慢、办公设备效率低灵活性差、IT 资产闲置等痛点。

去年 7 月,京东集团发布公告,官宣第三次投资小熊 U 租,将与小熊 U 租共同以数字技术驱动设备租赁线上运营,并在三个月后上线了双方共同运营的 “京东企业租赁”。而在此之前,小熊 U 租已完成 5 轮融资。

值得注意的是,小熊 U 租本次融资的主要用途之一是支持京东企业租赁业务的发展。京东集团从 2018 年开始,已经投资了小熊 U 租三轮,三年来双方在产业协同上持续深化,2020 年 10 月 10 日京东企业租赁的上线是双方合作的阶段性重要成果。

京东零售集团企业业务事业群业务发展部总经理海凝表示,京东企业业务长期看好企业租赁在 To B 领域的长期发展。租赁作为一种轻量化的办公资产管理方式,是企业采购管理的重要补充。在与小熊 U 租的深度合作中,京东企业业务希望能够通过战略协同与技术创新整合优势资源,在共同为企业客户提供更具价值的长链服务的同时,带动企业租赁市场形成共赢发展的良性生态。

胡祚雄表示,本轮融资之后,小熊 U 租将会持续加大对京东企业租赁业务的投入与支持。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。