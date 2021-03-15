IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》显示，2020 年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为 3026 万台，同比增长 7.7%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为 2518 万台，同比增长 10.3%，智能可穿戴设备出货量为 508 万台，同比下降 3.6%。

报告称，华为本季度继续保持市场第一位置，以 Freebuds Pro 为代表的耳机产品线和以 Watch GT Pro 为代表的 GT 手表系列成为其主要增长来源。小米的 Air 2 系列蓝牙耳机以及新品 Redmi Watch 在本季度有效维护了其市场第二的位置。苹果的 Apple Watch 产品线在 Series 6 和 SE 的带动下取得了显著增长，帮助其明显缩小了与市场第二位的差距。OPPO 作为第四位进入市场前五的手机厂商，其手环产品和 W 系列蓝牙耳机为其奠定了重要基础，强势的线下渠道体系也成为其出货量的有力支撑。步步高旗下的小天才儿童手表依然稳居儿童手表市场首位。

IDC 中国高级研究经理潘雪菲认为：“随着手表和蓝牙耳机的蓬勃发展和新兴形态的孕育，可穿戴设备逐渐展现出更多市场机会和空间。厂商结合自身优势资源，提前布局，锁定关键传感技术，从人类听觉、视觉、体感及语言表达的交互方式出发进行路线设计，将能够挖掘出更多市场潜力。”