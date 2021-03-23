在万物互联并且智能制造方兴未艾的当下，如何在传统的服装行业降本增效，是影响整个产业大格局的迫切课题。这个问题对中国来说尤为关键，作为全球服装业规模第一的中国服装行业，企业的数字化转型是解决 “大而不强” 的突破口和必由之路。

近日，在位于上海国家会展中心举办的中国国际服装服饰博览会（CHIC）2021 上，一直致力于为服装行业的专业人士和企业带来真实的服装模拟效果的 Browzwear（布络维科技）宣布正式推出软件版本更新——2021.1 版本。作为 Browzwear 在 2021 年国内的首次亮相，Browzwear 在 CHIC 2021 展会现场展出了包括 VStitcher 2021.1 版本和面料分析仪（FAB）2.0 版本等新一代技术与产品。

Browzwear 面料分析仪（FAB）2.0 产品展示

新版本对 Browzwear 的 3D 可视化和动态动画性能进行了大幅升级，不但会使从设计理念到市场销售的整个流程衔接地更加顺畅，也将赋能更多设计师应用 3D 技术让创意、作品落地为产品，并为设计流程及生态环境带来更积极的影响。

从传统的打样再批量化生产到长尾理论下对个性化定制的认可，在数字化时代，服装行业如何更有效地帮助品牌、工厂等与消费者进行高效互动，从而快速响应？

升级的开放平台

随着智能制造的发展加快，生产效率低、成本高、库存大愈发成为制约服装行业发展的大山。加上消费需求日渐多元化、个性化，小规模、快响应、定制化成为供给端的破局法门。

“2000 年的时候 Browzwear 开始做这个 3D 项目，现在是第 21 年，当时出发点主要是节省时间，减少样衣，节省费用并加快效率。”Browzwear 中国区负责人张兆麟（Jason）表示，“在 2003 年的时候，一些客户包括 Nike、Adidas 等其实特别有远见。他们想通过 3D 技术来达到减少样衣的目的，并且配合供应链水平的提升。”

Browzwear 中国区负责人张兆麟（Jason）

经过迭代，最新版本包含了对 Browzwear 解决方案的额外升级，旨在更加简化设计师和版师的工作流程：分别带来了动画工作区、全新男性真实人台 Oliver、新版省工具和步行工具。

关键的是，这并不是一个封闭的系统，“当前 Browzwear 还开放了 API 接口，跟很多的其他的平台做了一些对接。因为我们考虑到要想做服装行业的数字化，毕竟单靠一家的力量是非常薄弱的，而 Browzwear 的系统是一个开放、共享的平台。”

有了这样的接口，能够和一些公司自己的 PLM 系统无缝对接，节约大量时间，避免大量冗余琐碎的信息输入消耗人员精力。“数字化也不仅仅是为了帮助产品开发，其实在后面，特别是我们通过 API 可以跟机器对接，提升供应链的柔性，使得供应商跟品牌能够保持良性互动。”

“更具性价比” 的力量

当问及 Browzwear 跟别的 3D 技术公司有何不同，张兆麟解释道，Browzwear 比较看重面料的处理。因为在 3D 服装技术中有三要素，人台、DXF（即 2D 的档案）和面料。一开始面料信息的获取极难，“面料包含纹理和其物理性两个概念。客户此前一度要用手工分析，于是我们在四五年前开发了这个面料物理性的测试仪。有了这个设备，三个要素齐全了，就能够呈现非常真实的 3D 效果，这是 Browzwear 的特别之处。”

电商的发展使得制衣对供应链的响应速度要求提高，疫情袭来，物流和人员流动均深受影响，从前要做样衣，供给端只能按照客户的要求打个样寄过去，但是疫情之下这个思路已经被阻塞，大家开始把目光转向 3D 技术。

现在用 3D 不但可以做这个步骤，还能够帮助解决一些供应商的库存余料，方便其为客户带去一些 “更具性价比的建议”。因此疫情对于服装领域的 3D 技术 “真的是很大的推动”，但是同时，“这不仅改变了与客户的沟通方式，也让品牌和工厂看到了更多的机会。一件衣服的电子档案里面包含了工艺包、PLM 系统和生产里的一些细节，可以用来直接跟机器或是智能工厂去对接，从而做到快速响应”。

不得不说，生产数据与零售数据的割裂一直是传统服装产业的痼疾，导致盲目生产、库存积压的问题难以解决。而 3D 技术则是打通数字化场景和智能制造区隔的一股力量，从而利于实现客户设计、生产等全流程数据的自动转化。