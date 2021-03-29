在刚刚过去的 2020 年，通过近年来加速推进的全球化战略和手机行业的巨大变动，OPPO 扭转了 2019 年的颓势。近日，OPPO Find X3 Pro 在预热多时后终于发布，其背后摄像头造型类似 iPhone 12 Pro 的镜像，引得网友吐槽。

实际上，除了镜头部分，外观方面 OPPO Find X3 Pro 还是可圈可点的。其正面大致延续了前代曲面挖孔屏的设计，挖孔区域位于屏幕顶部中端，而得益于四周边框的极窄化处理，OPPO Find X3 Pro 屏占比较大，加上 2K 级别分辨率和 120Hz 的高刷新率屏幕，显示效果佳。机身背部则为磨砂玻璃材质，尤其是镜头模组的凸起曲面过渡，评价好坏参半。即便如此，依旧难掩 OPPO Find X3 Pro 在一众品牌旗舰机里的乏味。



性价比存疑

OPPO Find 若要同台竞技， X3 Pro 和 X3 相比，升级幅度不大，除了芯片、内存规格、存储版本和防水等级之外，二者并无太大不同。其中 Find X3 起售价为 4499 元，Find X3 Pro 则贵了 1000 元，起售价为 5499 元。

其中芯片配置上 Find X3 为骁龙 870 芯片，Find X3 Pro 为骁龙 888 芯片。骁龙 888 性能略胜一筹，但功耗相对也更高。内存规格上，Find X3 为 LPDDR4x，Find X3 Pro 为 LPDDR5。这个主要影响的是手机 App 加载与相应速度，不过日常使用中基本感受不太到二者差异。

存储版本上，Find X3 是 8+128GB 和 8+256GB 两种版本，Find X3 Pro 有 8+256GB、12+256GB 和 16+512GB 三种版本。存储大小影响用户数据存储容量，不过对于大多数用户来说，256GB 已经足够。

防水等级上，Find X3 支持生活防水，Find X3 Pro 支持 IP68 级别防尘防水。Find X3 Pro 确实优于 Find X3，但是 Find X3 也基本够用了，毕竟很少有人会将手机浸水使用。

所以说 Find X3 系列机型差异并不算大，而 Pro 版本却高出一千元。与此同时，与 OPPO Find X3 相比，同样采用高通骁龙 870 芯片版本的小米 10S，却便宜了 1200 元，高价低配使得 OPPO Find 系列的性价比捉襟见肘。

另外，和一加比，去年 Find X2 Pro 定位尴尬，设计远不如一代 Find X 惊艳，且硬件规格和一加 8 Pro 拉不开太大差距，价格却更高，只能叫好不叫座，以致于在 Find X2 Pro 上市 3 个月左右时，OPPO 就推出了 1000 元的降价优惠。



高端化开始尴尬

过去一年，OPPO 重新梳理了产品线，依靠中高端的 Reno 系列并恢复高端旗舰 Find 系列，试图以这样的组合拳迅速吸收华为颓势后的高端市场。OPPO 想要借助 Find 系列打造自己的高端品牌形象，也确实在第一代产品中掀起了不错的反响，然而随着 Find X2 系列的发布，迅速走向了平庸。OPPO Find X3 系列有意拨乱反正，两款机型售价均比上代版本低了千元，这个价格或许不能证明 OPPO 冲击高端失败，但已经明显受阻。加之近期一加 9 系列横空出世，有了哈苏影像系统、索尼独家定制主摄、更开放的高刷策略和定制的 Color OS 的一加 9 系列，整体硬件配置更均衡了，而 OPPO Find X3 系列相较之下性价比不够高。

中国智能手机市场的竞争空前激烈，由于华为手机的芯片供应等问题让出了大量市场份额，国产手机品牌和苹果正在抢夺这些市场空缺。然而近两年，行业对高端旗舰手机硬件参数的追求和堆料近乎疯狂，大众越来越难以感知到升级和区别。加上 DXOMARK 榜单的公信力下降，且各家对于长焦的竞争已经越来越让消费者乏味。

于是这次 OPPO 另辟蹊径，镜头竞争开始由远及近，放弃了曾经追逐的长焦镜头，把重心放在了微距镜头的呈现上，但是有博主直言不讳 “Find X3 的显微镜在实际使用后我认为远不如小米的长焦微距……需要完全紧贴着，限制太多了，昆虫、花卉这些才是常用场景，都没法拍，一些硬质的东西也没法拍，会担心镜头擦碰坏，而且成片率也不高，大腿一拍想出来的玩意儿”。还有网友表示：“显微镜有些鸡肋了，刚到手有些新鲜感，后面基本用不到，日常使用率和长焦没得比。”

正如原魅族高级副总裁李楠所言，“哗众取宠的功能，从来无法经受时间的考验”。OPPO 并没有像华为那样建立起巨大的优势，反而在产品的实用性上开始打折扣，手机的影像功能已经成为当代互联网使用者最离不开的功能之一，考虑好并打磨好这方面的用户体验在今天还是手机高端化过程中不可或缺的一环。



结语

不过，今年 OPPO Find X3 系列的设计驱动依旧是比较亮眼的，背盖摄像头的一体化处理也很考验功底，手感方面尤胜去年的 Find X2 系列，只要 OPPO 稳扎稳打，切实关注用户需求，依旧有机会在高端机市场占据一席之地。