近日，我国首款全自研高性能云端 7 纳米芯片天数智芯 BI（Big Island）在上海问世，这款 GPGPU 云端训练芯片问世前，高端 GPGPU 领域一直被英伟达和 AMD 等国际巨头垄断。业界认为，这款芯片的面世有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面，对推进上海芯片、人工智能产业链发展具有重要意义。

国产 GPGPU 填补市场空白

据悉，天数智芯科技有限公司创立于 2015 年 12 月，是由来自美国硅谷的计算机技术专家和国内行业精英联合创立的高科技创新企业，现已在南京、上海、硅谷、北京设有研发中心。

AI 时代，天数智芯瞄准以 AI 为代表的高性能计算最大公约数市场，结合自身优势，聚焦打造高端/云端计算芯片和计算基础软件，致力于解决 AI 时代最核心的计算力问题。

芯片短缺的当下，研究公司 Free Mobile Radio 的分析师理查·温沙（Richard Windsor）认为，图形芯片（GPU）的重要性日益升高，这不仅让线上游戏栩栩如生，而且在人工智能应用中也至关重要。

近年来，随着超级计算、大数据、人工智能等应用的兴起，在中央处理器 (CPU) 之外，出现了一些新的用于提升计算能力的芯片产品，例如通用图形处理器 (GPGPU)、AI 协处理器 (ASIC) 等类型，业内统称为 AI(人工智能) 芯片。

天数智芯切入的正是 GPGPU 领域。GPGPU 在产品设计上强化了并行计算能力，和 CPU 共同为超级计算、大数据处理、人工智能等算力要求非常高的应用场景提供算力支撑，可以把它视为第二大脑。

此次天数智芯发布的 7 纳米芯片 BI，相较于市场现有主流产品，可提供灵活的编程能力、更强的性能以及富有吸引力的性价比。

天数智芯董事长蔡全根认为，未来支撑海量数据处理核心力量的是高端通用计算大芯片 GPGPU，而且目前市场对国产化 GPGPU 存在着客观需求。

目前天数智芯已深度切入金融、教育、医疗、智能交通等八大行业，并与各垂直领域的龙头企业建立了战略合作，推进产品落地应用。

国产芯片融资热

国产芯片取得突破进展的同时，也伴随着国内芯片行业的融资热度升级。

不得不承认的是，国内集成电路和芯片产业在关键的基础能力上落后于人，包括设计工具、原材料、工艺、工具、生产能力等，存在着贯穿整个产业链条的技术缺陷。

随着行业发展以及国际关系的变化，国内正逐步构建自己的半导体生态链和产业链。

据彭博社报道，中国高科技企业受美国制裁和限制后加强了对国内供应的需求，为中国芯片业发展带来了 3 千亿美元的投资机会。

这几个月以来，国内芯片投融资异常火爆。

天眼查的数据显示，自 2021 年起，在短短不到 3 个月的时间，甚至包括春节假期，芯片行业融资事件就有共 148 起，而这其中，拿到两轮以上融资的有 12 家公司，占总体融资企业的 8.82%。

不过，芯片行业投融资火爆的背后也有隐忧，如何平衡资本的逐利性和科研的长周期，是摆在芯片创业公司面前的一道难题。蔡全根认为：“没有投入就没有科研。而科研行为本身及其成果的领先、可行及可持续，既是资本能长期获利的前提，也是科研能够实现良性循环的保证。”

蔡全根还表示：“我们应该追求的是真实的创新。我们做科技的还是要老老实实去追赶，因为世界上不存在那么多捷径。我们更深层的挑战是多年的 IP 积累，以及背后对基础研究的长期投入理念、迭代更新、对规律的尊重。”