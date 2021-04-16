奇诺动力（Xeno Dynamics）近日完成亿元 A 轮融资，由源码资本领投，基石资本、耀途资本跟投，老股东磐谷创投持续加注，穆棉资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于公司产品研发和市场推广。奇诺动力曾先后获得磐谷创投、清水湾基金和中关村股权交易服务集团数千万元风险投资。

深圳市奇诺动力科技有限公司是一家动力外骨骼机器人公司，集研发、生产、销售于一体，致力于为医疗健康、工业生产、运动消费等领域提供革命性产品和解决方案。

奇诺动力核心团队来自海内外知名高校。创始人兼董事长梁哲，毕业于香港科技大学，师从著名机器人专家李泽湘教授；另一位创始人兼总经理东人，师从著名骨科专家袁文教授，从事临床工作多年。两位联合创始人在各自领域内均具有深厚行业资源。

两位联合创始人表示，相较于传统的机器人领域，外骨骼机器人是一个全新的品类，涉及众多交叉学科。作为人体穿戴式机器人，人机交互显得尤为重要，因此公司的科研团队更加关注对穿戴者的研究，包括人体生物力学、临床医学、人体工程学、神经电生理等方面，在海量人体数据支持下，针对不同行业的应用场景设计产品。

外骨骼机器人对穿戴者的作用，可分为两类：辅助和增强。早期的外骨骼研究试图通过复杂的机器人系统支撑人体负载提升穿戴者负重行走效率，但是由于机器人自身重量大、无法满足人体运动兼容要求，最终未能得到很好的应用。近十年，生物力学研究在外骨骼技术进步中作用凸显，在什么时机、提供什么样的辅助可以使穿戴者实质性获益，成为外骨骼技术科研攻关的重要方向，如新型人机混合动力学模型的提出，为穿戴者运动辅助提供了理论基础和方法。同时，作为确保外骨骼性能和安全性的支撑技术，如新型轻量化材料、高性能执行器、人机交互鲁棒控制、电子电力系统等，也得到了长足发展。此外，更加前沿的脑机接口、神经调控、肌电耦合等生物感知和控制技术的探索为外骨骼技术的发展提供了新方向。

该公司目前产品主要服务于运动功能下降的人群，聚焦于老龄化、中枢及外周神经损伤、肌肉骨骼疾病的辅助与治疗。同时，也为特定环境下的人体增强以及体育运动辅助与防护提供相应的解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。