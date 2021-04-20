微软的云游戏服务 Xbox Cloud Gaming（xCloud）定于 4 月 20 日正式在 iOS 和 PC 平台上线。Xbox Game Pass Ultimate 订户将能够在 iPhone、iPad 和 PC 上通过浏览器玩 Xbox 游戏。不过此番为有限测试，只有收到邀请的玩家可以参与。

受邀参加 Beta 版测试的玩家可访问 www.xbox.com/play，通过 Edge、Chrome 或 Safari 浏览器游玩 100 多款 Xbox 游戏。玩家可以使用兼容的蓝牙或 USB 连接的手柄，或仅使用自定义触摸控件。

微软 xCloud 负责人 Catherine Gluckstein 表示，将持续向所有 22 个支持服务的国家/地区的玩家发出更多邀请，评估反馈，以继续改善体验，并增加对更多设备的支持。「我们计划在接下来几个月内快速迭代并向所有 Xbox Game Pass Ultimate 会员开放，以便更多人有机会以全新方式玩 Xbox。」

自去年该服务在 Android 手机和平板电脑上推出以来，Xbox 的游戏流媒体服务终于可以在 iOS 设备上使用了。由于苹果对云游戏应用的限制，微软在去年 9 月时无法在 iPhone、iPad 上同步提供 xCloud 服务。

苹果和微软就 xCloud 展开了激烈的口水战，苹果最初坚称微软将不得不提交单独的游戏进行审查。后来，苹果提出了折中方案，允许带有单独审查游戏的云游戏应用程序在 App Store 上架，但微软将其做法是「对消费者的不良体验」。