今日凌晨，苹果春季发布会推出了一大批新品，并在一个小时内紧凑地介绍完毕。除了与内地无缘的 Apple TV 4K 等，大部分产品都基本映证了之前各路媒体的推测，跳票已久的 AirTag，搭载 M1 芯片的 iMac 和 iPad Pro 都昭示了苹果积极打造新护城河的野心。

M1 开始渗透更多产品线

作为大众熟知的产品，iPad 一直是全球最受欢迎的平板电脑，为了赋予 iPad 更强的生产力，新款 iPad Pro 采用了 M1 芯片，M1 芯片在过去几个月内已经向业界展示了出众的性能和能耗比，与一众带独显的轻薄本相比也完全不落下风。拥有强劲实力的 M1 芯片让 iPad Pro 性能大幅提升成为可能，这也是 iPad 有史以来的巨大突破。

官方数据显示，新 iPad Pro 相比 iPad Pro 2020，其 CPU 性能能提升 50%，是 iPad 初代的 75 倍。而 GPU 相比上代即 iPad Pro 2020 提升约 40%，是 iPad 第一代的 1500 倍以上。

其次是万年外观不变的 iMac，这次终于迎来了脱胎换骨的大升级。首先是外观的改变，M1 的加入使得机身内部空间得到合理优化，GPU 等部件集成在主板上，让新 iMac 的散热系统也能够做得更小。与前代相比，新 iMac 的总体积减少了超过 50%，背板也从原先的弧形设计，变成了类似 iPad Pro 的平直设计，且厚度仅 11.5mm。

关于新 iMac 所搭载的 8 核苹果 M1 芯片的具体性能，相比上一代 iMac，使用 M1 的新 iMac CPU 性能提升高达 85%，并拥有 2 倍的图形处理性能，关键的性能升级幅度十分亮眼。瞬间唤醒、app 飞速运行、兼容 iPhone/iPad 的 app，这些都是 M1 芯片所带来的直观提升。

在苹果的推进下，目前 Apple Silicon 统一全平台设备的进展还是相当迅速的。去年发布 M1 芯片的 Mac 后，便有大量专业的生产力软件正在不断适配 MacBook Air/Pro、Mac mini，专业的生产力软件在 macOS 上也越来越成熟。而 iPad Pro 选择了同样的 M1 芯片，正是苹果借助相同硬件基础的产品，不断促进产品线加深融合的佐证。

Mini LED 亮相

此次发布会的重磅产品是新一代的 iPad Pro。其关键的性能升级除了 M1 芯片、5G 网络，值得称道的就是 12.9 寸 iPad Pro 所配备的 Mini LED 屏幕，据称其能匹敌苹果最高端专业级显示器 Pro Display XDR。

作为 LCD 向 Micro LED 发展中的过渡性技术，Mini LED 可以显著提升 LCD 的显示效果，使其拥有更好的亮度均匀性以及更高的对比度和的色彩饱和度。据介绍，这块 12.9 英寸的屏幕内置了上万颗 LED 发光二极管，它们被划分成 2500 余个调光区，对比度甚至能达到 1000000:1。

某种意义上来说，有了 Mini LED 后，苹果可以借此解决之前 OLED 上的烧屏问题。用它作背光，能使 LCD 显示效果媲美 OLED 的同时，拥有更长的寿命，造价也更低廉。

“防丢神器” AirTag 千呼万唤始出来

此次新发布的一款智能追踪器 AirTag 也获得了不少关注，配合即将更新的系统功能，将它和钥匙、书包甚至自行车等物品绑定后，用户即可通过苹果手机追踪其定位。

AirTag 的尺寸和一枚硬币相似，不会占用空间，并且还有内置扬声器可以播放声音来提示位置。为了满足用户的个性需要，可以将其外观进行定制或搭配零件，做成自己独一无二的专属 AirTag。精确到米的查找距离显示，能够指引丢失东西的用户一步步找到它。

考虑到这个配件可能被有心人利用来追踪特定对象，当别人的 AirTag 混入你的随身物品时，你的 iPhone 会发现它一直跟在你身边，并发送提醒给你。如果过了一会儿你还没找到这个 AirTag，它就会开始播放声音，让你知道它在哪。

当然，如果碰巧你身边的朋友正带着 AirTag，或者你搭乘的地铁上很多人都有 AirTag，也不必担心。因为只要 AirTag 没离开拥有者，就不会触发这样的提醒。

与其他苹果设备一样，AirTag 也可以设成丢失模式。这样，当 “查找” 网络中的其他设备侦测到它时，你就会自动收到通知。你还可以通过设置，让别人在用支持 NFC 的智能手机轻触你的 AirTag 时，能够获得失主的联系方式。

除了以上这些大家比较关注的更新，苹果还将对旗下播客应用 Podcasts 实施付费订阅模式，未来用户可以通过付费获得无广告的收听体验。不过不知为何，苹果此次对即将到来的 iOS14.5 绝口不提，这个版本将会带来一些巨大的变化，诸如用 Apple Watch 解锁 iPhone，AirTag 物品跟踪器支持和 Find My 查找第三方支持以及 App 跟踪透明度等，更多具体细节可能要等更新之后才会知晓。