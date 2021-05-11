据外媒报道，印尼共享出行服务独角兽 Gojek 于本周一获得了当地移动运营商 Telkomsel 3 亿美元的追加投资。早在去年 11 月，Telkomsel 就对 Gojek 投资了 1.5 亿美元。当时，双方在协议中指出 Telkomsel 可以选择以后再注入更多资金，本次的新资金便是协议的一部分。

Telkomsel 是印尼国有电信公司巨头 Telkom 与新加坡的 Singtel 合资创办的企业。Gojek 和 Telkomsel 在一份声明中称，这笔新的投资已经获得了双方的批准。Gojek 集团首席执行官 Andre Soelistyo 在本次表示，新的投资将深化二者的合作，让双方能够互相利用对方的技术资源和专业知识，从而让数字经济更好的造福印尼消费者、网约车司机和小型企业。

在去年 11 月份的首次投资之后，两家公司表示正在努力整合双方的服务，其中包括启用 Telkomsel 的付费服务，即用户可以向 Gojek 的商家应用程序中的其他用户发送促销信息。

另一方面，本次新融资也正值 Gojek 与当地电商巨头 Tokopedia 合并之际。据了解，Gojek 和 Tokopedia 的合并正在进入最后阶段，他们已在 4 月初获得了投资方的批准。一位知情人士表示，两家企业预计最迟在 6 月底达成合并协议。当这笔 180 亿美元规模的合并达成后，一个涵盖网约车、食品配送、数字支付、电子商务等领域的名为 “GoTo” 的新印尼科技巨头将由此诞生，而 GoTo 最终会走向上市（很有可能在印尼和美国双重上市）。

日经新闻指出，目前，Gojek 的对手 Grab 已经宣布了其估值 400 亿美元的 SPAC 上市计划，GoTo 也试图在使自身的估值达到这一数字。如果这一目标达成，Telkomsel 对 Gojek 的额外注资将会使自身获得更多的收益。

编译：Ceci