上月早些时候，有消息指出印尼两大独角兽 Tokopedia 及 Gojek 正在商讨合并事宜。消息称，两家公司合并后的新实体估值预计达到 350 亿到 400 亿美元，其中 Gojek 的股东将对合并后的企业持有 60% 股份，剩余部分将为 Tokopedia 所有。到了本月初，有媒体称两家公司已经签署了相关的合并销售协议，并同时指出新的合并实体可能会在印尼证券交易所（IDX）上市。

如果得以成功上市，这个新的实体将成为 IDX 中继中亚银行（BBCA）和印尼人民银行（BBRI）之后市值第三高的上市企业。而最重要的是，这也将在印尼乃至整个东南亚范围内催生出一个超级 “超级应用（SuperApp）”——尽管这两家估值分别达到 105 亿美元（Gojek）和 75 亿美元（Tokopedia）的巨头已经在各自领域占据了相当大的市场份额，在共享出行和电商平台之外，Gojek 和 Tokopedia 却在在大力发展着众多其他业务。从移动支付到食品百货配送，从票务预定再到金融借贷，它们的服务范围在业务领域的扩张下愈发庞大。随着这两家 “超级应用” 平台的合并，“超级应用” 的概念也将会被重新得到定义。

值得一提的是，Tokopedia 的相关负责人在本周对签署合并协议一事暂时作出了否认，同时 Gojek 也拒绝对此事发表评论。不过也有媒体认为，鉴于二者在资方上存在着相同投资者（谷歌、红杉资本（印度）、淡马锡），其合并仍存在着一定的可能。

当然，在东南亚，超级应用并不仅仅止于 Gojek 和 Tokopedia。对这里的企业而言，超级应用更像是一种信仰。以东南亚的独角兽公司为例，在这条道路上，包括 Grab、Traveloka 以及 Bukalapak 都在努力实现自身的这个 “小目标”。而在成熟企业层面，我们也可以看到 Sea Group 和 VNG 对自身业务范畴不断扩张的身影。这时，问题也就随之而来：为什么超级应用在东南亚倍受青睐？为什么这里的巨头都在争先加入这场竞赛？

在一款应用内集成日常生活所需的多数线上功能，这对我们来说并不陌生。如微信、支付宝、美团，它们已经成为了日常生活中的一部分。于此并不难发现，在移动互联网的普及下，生活中的一些界限正在逐渐模糊，而这正为超级应用的出现提供了成长土壤。如 THE BUSINESS TIMES所述，这些集多种功能于一身的一站式应用因其无缝、集成、场景化以及高效的体验感受对消费者起到了巨大的亲和力。超级应用的诞生并非是一种偶然。

得益于近年来东南亚移动互联网进程和移动设备的继续深化，超级应用在这里也就具备了更广阔的适用范畴。再加上星罗棋布的东南亚诸岛为这块碎片化地区孕育了特有的社会进程——东南亚地区的用户在移动优先的社会背景下生活娱乐，他们的时间愈发紧张，需求不断丰富多样且也正快速增长。因而，诞生出一个能够聚合多种延伸服务的平台也正是顺应了这里的呼声。

Gojek 国际业务负责人 Andrew Lee 曾在此前的访谈中向动点出海指出，通过在单个平台上提供多种服务，Gojek 缩短了特定需求的满足用时，并且也提高了相应生产效率。随着 Gojek 版图的进一步扩大，“人们希望在生活的更多领域使用 Gojek，我们也希望为他们实现这一目标。”

而他也表示，目前东南亚绝大多数地区的经济发展状况仍处于相对落后的发展中阶段，各国基础设施建设参差不一。超级应用模式则可以根据每个市场地区的状况灵活地提供服务，而不必受当地经济水平制约。这对碎片化的东南亚地区来说有着很大的实用价值。

另一方面，在 Gojek 这样的超级应用中，它们首先会包含一项高频使用的基本服务（如出行打车或者电商购物），然后在基于从此延伸出的扩展服务来增加用户粘性。因而在用户成本方面，超级应用通过单一平台对多种业务类型的打通也可以有效降低其获客成本，加强自身对对手的抵抗能力。此外，由此产生的用户画像也会更为立体，企业也因此能够更加有效地提升 ARPU 和盈利能力。作为结果，出行之外的服务为 Gojek 贡献了近四分之三的 GMV。

根据 Statista 发布的数据显示，2020 年东南亚互联网经济规模约为 1050 亿美元。到 2025 年，这一数字有望达到 3090 亿美元。随着这一舞台的继续丰满，未来，关于超级应用的想象空间也将会随之更加精彩。