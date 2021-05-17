5 月 17 日，在蚂蚁链 “文昌星传统文化焕新计划” 发布会上，记者获悉，蚂蚁链 IP 商业平台已经正式推出。该平台基于区块链技术，将 IP 授权市场从原有的 “批发” 模式变为 “零售” 模式，IP 使用方不再需要支付高额保底授权费，大幅降低商家在版权采购是否能够收回成本等方面的不确定性。

在不久前的天猫 “国潮日” 上，国产动漫 “刺客伍六七” 和小龙厨联合推出了一款自热火锅，即尝试了按量收费的新 IP 合作模式，当日完成实时结算，在以前这一项流程就需要 1-2 个月。

数据显示，2020 年全国授权商品零售额首次突破 1000 亿元，但传统 IP 授权模式难以匹配 IP 市场高速发展的需求。在传统 IP 授权模式中，头部 IP 一般会在合作前一次性收取高额保底授权费，但商家支付该费用后，销售额是否乐观、甚至是否能收回保底授权费都存在不确定性。此外，信息不对称、版权商业化链条长、版权收益分成清算复杂等因素均限制了文化产业链上下游之间的高效协作。

为解决上述问题，蚂蚁链 IP 商业平台打造了一个全新的版权合作模式：为品牌商提供了一个 IP 数据库，让供需智能匹配，快速链接；采取事后按件分成模式，卖出多少件，分成多少钱，降低了商家的成本及风险；实时清算分成，每件卖出去的东西可以准确及时地结算给各个参与方。

其最大的革新在于，将传统模式下的花高价 “批发” 或 “买断”IP 的方式，变成了 “零售”IP 模式。在蚂蚁链 IP 商业平台上，卖多少件付多少版权费，且系统通过区块链智能合约，将会自动清算分成。这一模式不仅提高了协作效率，还有利于激发 IP 授权市场的长尾效应，让整个市场的 “蛋糕” 越做越大。

“支付宝当初就是给买卖双方提供了一个第三方担保，陌生人才敢于交易，而在蚂蚁链的 IP 商业平台中，区块链技术成为了这个第三方，中小商家使用 IP 不必再提前支付高额的保底授权费，减少了交易中的不确定性和博弈，我们认为这是最具创新价值的地方。” 蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示。

据蒋国飞介绍，蚂蚁链此前已经推出的数字版权保护平台 “鹊凿”，该平台依托于蚂蚁链的区块链和 AI 技术，可以为原创作品提供从创作、传播、保护、收益保障登记到维权的全流程服务。有了蚂蚁链 IP 商业平台后，两者共同解决了文化产业中最痛的 “保护” 和 “商业化” 两大命题，打通了版权保护产业全链路。

在此基础上，蚂蚁链当日宣布推出 “文昌星传统文化焕新计划”，该计划融合了蚂蚁链鹊凿和 IP 商业平台，旨在激活传统文化，一方面，联合纹藏公司免费开放 1000 个传统 IP 和纹样给设计师和公众再创作；另一方面，联合天猫推动 IP 及品牌商的匹配，加速其商业化进程。目前，上支付宝搜 “文昌星”，就能看到已经开放的纹样，设计师可上传自己的设计，并获得上链保护。

“中国传统文化需要保护、需要探索，更需要演绎和活化。我们希望这些传统文化的纹样，能够通过蚂蚁链焕新焕活，在设计师的创新演绎下，让传统文化符号穿越时空，获得更持久的生命力。” 蒋国飞指出。