世界电信日期间，北京联通携手华为在 5G Capital 系列活动中发布国家体育场 5G 泛在千兆精品网络。采用 300M 超宽带 5G LampSite 数字化室分，同时开通分布式 Massive MIMO，实测看台区 90% 以上区域体验速率超过 1Gbps，满足体育场内用户无处不在的千兆网络体验需求，同时也为大型场馆 AR 等智慧应用的开展提供了网络基石。

国家体育场建筑面积 25.8 万平方米，最多可容纳观众 9.1 万人，用户密集，空间开放，是移动网络高密重载场景。赛事活动期间多人同时使用 5G 网络收发视频、图片，拨打视频通话，开直播等业务，对网络容量的诉求巨大；同时随着 AR 技术迅速发展，用户可以在智能手机或智能眼镜上观看更多内容，这些设备可以识别出用户所在的区域，并与现实世界进行交互。随着 AR 技术的应用，用户对网络体验的要求会越来越高。普遍、连续的高速体验成为网络建设的重点。

本次北京联通采用的华为 300M 超宽带室内数字化小基站设备，实测下行峰值吞吐率 12Gbps。3.3-3.5GHz 连续的 300MHz 超大带宽频谱带来上下行极致体验，可满足 toB 行业市场上行超高速率、toC 领域超大容量等多种场景需求。助力大型场馆高话务量场景达成无处不在的千兆体验，是网络体验的又一次飞跃。

分布式 Massive MIMO 是支撑 5G 泛在千兆网络的关键技术，极大提升 5G 网络性能。该技术创新是将 5G 室外的 Massive MIMO 技术引入到室内分布式架构上，形成分布式的 Massive MIMO，通过联合波束赋形和多用户 MIMO 等关键技术实现 5G 网络容量与体验的双提升。从用户体验角度，分布式 Massive MIMO 可以有效提升用户信号质量，避免多小区组网下引入的同频干扰问题，使得在 5G 信号覆盖范围内大部分区域均可达到高速率高体验。测试结果表明，开启分布式 Massive MIMO 后，用户体验速率提升超过 30%，且在移动过程中持续保持稳定的千兆速率。

北京联通网络部副总经理杨鹏表示：北京联通和华为共同启动的 5G Capital 创新项目，旨在为用户打造一张泛在好用的 5G 网络。北京联通在鸟巢部署 300M 带宽 LampSite pRRU，并开通分布式 Massive MIMO 特性，能满足大型体育场馆超大容量需求，让每个观看比赛的人都能快速地沉浸式体验比赛；同时，还可以为用户提供泛在千兆的体验，满足 AR 等智慧应用的网络需求。

华为室内数字化产品线总裁陈传飞表示：针对室内场景，华为推出室内分布式 Massive MIMO，创新的将 Massive MIMO 的技术理念引入到室内数字化头端实现，最高可达 64 收发通道能力，实现室内泛在千兆体验。华为将持续网络解决方案创新，助力运营商 toC、toB 商业成功。