科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.05.17-2021.05.23）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周最值得关注的海外事件莫过于印尼两大独角兽 Gojek 与 Tokopedia 之间的合并。

周一，两家公司发布公开声明表示，二者已经正式达成合并，并组成了一家名为 “GoTo Group” 的新实体。当然，更重要的是，本次合并也将使 GoTo 成为印尼最大的科技集团（二者的的估值曾分别达到 105 亿和 75 亿美元），并在双方的业务基础上催生出一个新的超级应用。

如此前指出，对东南亚的企业而言，超级应用更像是一种信仰。以东南亚的独角兽公司为例，在这条道路上，包括 Grab、Traveloka 以及 Bukalapak 都在努力实现自身的这个 “小目标”。而在成熟企业层面，我们也可以看到 Sea Group 和 VNG 对自身业务范畴不断扩张的身影。

现在，GoTo 的出现将使得这一信仰更加坚定——承载了 Gojek 与 Tokopedia 既有业务优势（即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokoedia 的电商业务），GoTo 将成为一个 “全球唯一且高度互补的生态系统”。对移动优先和碎片化地缘因素双重影响因素下的东南亚（更具体来说是印尼）网民而言，GoTo 的无缝集成体验将会为他们带来更具吸引力的黏性。

根据数据指出，2020 年东南亚互联网经济规模约为 1050 亿美元。到 2025 年，这一数字有望达到 3090 亿美元。随着这一舞台的继续丰满，未来，关于超级应用的想象空间也将会随之更加精彩。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Gojek 与 Tokopedia 正式宣布合并，印尼最大科技集团 GoTo 由此诞生：据悉，印尼两大独角兽 Gojek 与 Tokopedia 已于今日宣布正式达成合并。合并后，两者将组成一家名为 “GoTo Group” 的新实体。根据本次发布的公开声明，GoTo 的首席执行官将由 Gojek 首席执行官 Andre Soelistyo 担任，其总裁职位为 Tokopedia 总裁 Patrick Cao 负责。此外，Andre Soelistyo 也将担任 GoTo 在线支付和金融服务部门 “GoTo Financial” 的领导职位，以推动其相关业务的发展。

Gojek 表示，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokoedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。同时，本次合并也将使 GoTo 成为印尼最大的科技集团。据了解，Gojek 和 Tokopedia 的估值曾分别达到 105 亿和 75 亿美元。尽管目前尚不清楚本次合并的交易价值，但据彭博社此前指出，GoTo 最终目的在于走向上市（并且很有可能在印尼和美国双重上市），而它在公开市场的预计估值将在 350 亿到 400 亿美元之间。

净零排放：是环境保护，也是经济变革：经济放缓、停工停学、市场震荡···过去一年中，一场突如其来的疫情让全世界都意识到了当事件的影响力上升到全球规模时会是一种怎样的状况。然而，在比尔·盖茨看来，相对于这种突发性的灾难，因气候变化所带来的问题将会远超疫情的影响。

在花了 10 年时间调研气候变化的成因和影响后，比尔·盖茨在其最新著作中指出，到 2090 年前后，由气候变化导致的死亡人数会是大规模流行病的 5 倍之多。他表示，要想阻止全球变暖、避免气候变化的最坏影响，人类需要停止向大气中排放温室气体，并且对每个国家来说都应如此。

当然，对气候问题的关注并不仅仅只是当下才出现的产物，而针对这一危机各个国家也早已开始制定相应目标并着手展开行动。

新加坡 VS 越南：谁才是招聘程序员时的最好选择？：在新加坡，找到一位合适的程序员并非易事。而在这个过程中往往还要面临来自腾讯、亚马逊等巨头的竞争。这时，对程序员的招聘也就变得困难。

面对这个问题，越来越多的成长期企业开始选择在越南建立自己的技术团队，以作为一种能够负担得起的替代方案。然而，与当地员工相比，这种方式究竟能够节省多少开支？它是否值得成为一种可以替代的选择？本次，让我们近距离探讨一下这个问题。

以应用开发人员为例。众所周知，不同的应用程序有着不同的开发难度，体现到程序开发人员方面，不同类型的开发人员也就需要付出不同的成本支出。当然，这其中也会包含一些较为稳定的影响因素。