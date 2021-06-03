昨晚，科技数码圈迎来一大盛事——华为推出了 HarmonyOS 2.0。不过令人遗憾的是，华为消费者业务 CEO 余承东表示 “因为一些众所周知的原因，华为 P50 系列手机的上市时间还没有确定”。

近年来，华为遭遇美国打压，芯片封锁、谷歌服务中止……手机业务线受到了史无前例的冲击，出货量从全球第二到跌出前五只用了一年。不久前，余承东承认，美国连番制裁让华为消费者业务举步维艰。

也正是在这样的背景下，华为选择了另一条道路，打造属于自己的系统，来统合自家硬件品类，并对其他硬件品牌开放。2019 年 8 月，余承东在华为开发者大会上正式宣布要做 HarmonyOS，而现在，其在近 2 年的时间里经过了数次迭代，也于 6 月 2 日正式面世。HarmonyOS 已经能够赋能华为旗下的大屏产品、手机、平板乃至于小巧的手表，难道华为要开始脱实向虚来冲出重围吗？

鸿蒙是什么？

华为副董事长、轮值董事长徐直军曾透露，在 2018 年底，华为董事会决定投资 20 亿美元提升软件能力，让软件工程能力在 5 年周期内再提升一个台阶。同时也在寻求软件方面的机会，加大投入，提升软件和服务的收入。

在此之后，前有 HMS，后有鸿蒙。根据发布会上所言，鸿蒙系统基于分布式技术，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言，并且改善了硬件产品之间互联互通的体验，让手机、平板、手表和大屏产品等智能设备不需要数据线就能轻松连接和协同使用。华为将这个概念称为 “超级终端”。

在鸿蒙系统之下，只需要同一个华为账号，就能在设备中心卡片中直接拖拽实现快速配对。你可以用手表控制豆浆机和微波炉，在智慧屏上玩手机游戏……只需要设备之间轻轻触碰即可实现。

华为将鸿蒙定位成一个万物互联的操作系统。在华为消费者业务软件部总裁王成录的规划中，鸿蒙给所有应用开发者提供了分布式编程框架，“一套代码可以在手机上使用，也可以在手表上使用，以及很多小设备上使用”，从而最大限度地实现生态在各个孤立设备上的共享。

软件系统之争关乎今后存续

受到外部限制，华为很难在短期内生产先进硬件，不得不倾全力打造软件生态，通过鸿蒙来实现业务的延续，比如鸿蒙系统所衍生出的软件服务业务，或许将在今后为华为带来新的增长机遇。

此前，苹果硬件业务收入下滑，苹果也不断依靠软件服务业务增收，诸如 App Store、Apple Music、Apple Pay 和 iCloud 等订阅服务，这一业务在 2021 年第一财季为苹果创造了 158 亿美元的营收，而 App Store 销售额在 2020 年同比增长 24%，创收超 6000 亿美元。有了苹果的镜鉴，华为可以通过深度定制的软件授权及渠道佣金获得持续的收入，借此渡过难关。

目前，安卓和苹果系统瓜分天下，鸿蒙系统的出现，有利于华为改变局面。王成录在接受央视财经采访时表示，和安卓以及苹果 iOS 系统相比，鸿蒙 2.0 在使用体验方面同样流畅，而相较之下，鸿蒙更看重智能设备间的互联互通。未来，鸿蒙也将在车载、智能家居等方面发力。

不过与苹果等厂商不同，鸿蒙的姿态更开放。目前，华为把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给了 “开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在 “开放原子开源基金会” 获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。安卓用户也可无缝过渡到鸿蒙系统。

当然，鸿蒙系统初辟，在更多的智能设备上使用，提高系统覆盖率，是当务之急。华为也早就定下了目标——在 2021 年覆盖 3 亿台以上的设备，其中 2 亿来自华为自主的手机、手表、平板等设备，1 亿面向生态合作伙伴的各类终端设备。此前，美的已经上市了数十款搭载鸿蒙系统的家电产品，今年华为 “鸿蒙” 系统将进入美的全品类，将近 200 个 SKU 产品，包括空调、洗衣机、电饭煲、空气净化器、冰箱等产品，全方位、全品类拥抱鸿蒙系统。

结语

“万物互联时代，没有人会是一座孤岛”，余承东也提到，智慧生活是华为未来十年的重要战略。借助鸿蒙的万物互联特性，落地到智能机以外的各种智慧设备中，是鸿蒙能够活下来的关键。现在，鸿蒙系统在全场景终端上正加速推进，不过由于种种因素掣肘，这仍是一场硬仗。