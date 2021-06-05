6 月 5 日，在线招聘平台 BOSS 直聘向美国证券交易委员会（SEC）更新了招股书。招股书显示，BOSS 直聘计划在纳斯达克挂牌上市，代码 “BZ”。此次 IPO 由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。

直聘模式获资本市场看好

招股书显示，公司预计将公开发行 4800 万股美国存托股份（ADS），价格区间为每股 ADS 17-19 美元，募资约 10 亿美元，估值超过 80 亿美元。依照惯例，BOSS 直聘还赋予 IPO 承销商最多 720 万股 ADS 超额配售权。

公司本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。

与很多科技公司类似，BOSS 直聘将实施 “同股不同权” 的 AB 股结构，即 A 类股票投票权为 1:1，B 类股票投票权为 1:15。预计本轮募资完成后，创始人、董事长兼 CEO 赵鹏将占股 17.6%，拥有 76.2% 投票权。

招股书显示，本次公开发行意向投资者包括 UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

招聘行业兴起科技潮

纳斯达克目前已成为全球创新、科技公司的上市首选。云集包括苹果、微软、谷歌、亚马逊等在内的各大科技公司，也囊括了美国的 ZipRecruiter，以色列的 Fiverr 等全球一系列志在改变传统招聘低效体验的新一代招聘企业。

BOSS 直聘在招股书中指出，长期以来，中小企业与广大长尾求职者未能享受到妥善的求职招聘服务。该公司具有开创性的直聘模式，提升了企业招聘与个人求职效率。直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。

中小企业是吸纳就业的主要渠道。在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下，直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务，为解决中小企业招聘这一社会难题提供了切实有效的方案。招股书数据显示，截至 2021 年 3 月 31 日，BOSS 直聘服务的企业用户中，82.6% 为中小企业。

在求职者端，在用户隐私信息保护被愈发重视的今天，BOSS 直聘支持求职者选择性地对企业端用户隐藏信息；经求职者确认许可后，企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历。

直聘模式与经营理念使得 BOSS 直聘实现领先于同行的高速增长。招股书显示，2021 年 3 月，BOSS 直聘月活跃用户数（MAU）达 3060 万。2020 年平均 MAU 为 1980 万，较 2019 年平均 MAU 同比上涨 73.2%。

截至 2021 年 3 月 31 日，BOSS 直聘共服务 8580 万认证求职者，包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户；BOSS 直聘共拥有 1300 万认证企业端用户，服务 630 万家认证企业。

据 CIC（灼识咨询）报告，按 MAU 计，BOSS 直聘已经成中国最大的在线招聘平台。就 2020 年平均移动 MAU 增速而言，BOSS 直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。

CIC 预测，受数字新经济业态发展、创新创业政策利好、企业人才竞争加剧等因素驱动，中国线上招聘市场规模预计将由 2020 年的 551 亿元增至 2025 年的 2234 亿元，年复合增长率为 32.3%。