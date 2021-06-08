WWDC 结束后，网友再一次大跌眼镜——苹果没有发布新的硬件产品，也没有为 M1 芯片版 iPad 带来更多的生产力功能，iPad OS 和 macOS 依然没有太多融合的迹象，多种预测都遭遇翻车。然而静水流深，一切似乎都在苹果的运筹帷幄之中。

苹果系统大融合前兆？

此前，快捷指令这个功能是 iPad 和 iPhone 所有，现在 Mac 上也终于开始跟进，就连 iOS 上的 TestFlight ，macOS 也安排上了。而 Mac 中的 Safari 支持扩展插件，iPadOS 和 iOS 也要跟进。把一个系统中一些好用的功能迁移到其他系统上，苹果显然已经开始加强设备间体验的一致性了。

比较值得说道的是 Universal Control ，该功能的出现，直接让 macOS 和 iPadOS 在交互上有了更便捷的联通。你可以在不同苹果设备之间共享一套配件，并且能够在不同设备之间快速共享文件。在做 PPT 方案的时候，你可以通过 Mac 上的键盘和触控板，直接将文字或图片拖动到当前 iPad 编辑的文稿之中，去修改 iPad 上的文件。某种程度上，你可以把其看作是融合了隔空投送和随航的更高效的跨设备协同。

前不久，华为推出了鸿蒙系统 2.0，拉开了一个系统对全设备硬件赋能的大幕。和华为不同的是，苹果的不同设备依旧各司其职，但是用 Universal Control 连接多设备，提高工作效率。不过需要指出的是，这样的融合之下，没有赋予 M1 芯片版 iPad Pro 更多的系统能力， Universal Control 可能只会让 iPad 逐渐沦为 Mac 的副屏。

无处不在的隐私

过度获取权限的 App，见缝插针的广告，信息安全日益成为每个人头疼的问题。苹果向来注重隐私安全，在新系统中，苹果为用户带来了全新的邮件隐私保护功能以及 App 隐私报告。邮件隐私保护可以隐藏 IP、定位，并对 Safari 中的跟踪器隐藏 IP 地址。而 App 隐私报告则让用户可以查看应用程序在过去一周内使用信息的频率。

而且，升级后的 Siri 将支持离线语音识别，使用 Siri 时的所有音频都将完全在机器中处理，即使没有互联网连接，也能开启相应的服务。这意味着它更私密但速度更快，因为某些命令不必先交由云端。

此外，新推出的 iCloud+服务将为云储存订阅用户提供在线隐私功能，其中 Private Relay 可以保护互联网使用者的身份和浏览内容不被偷窥，另外该服务还有隐藏邮件地址等功能，并为 HomeKit 安全视频提供支持，这项服务包含在当前 iCloud 的价格中。随着个人隐私问题在物联网时代有着被放大的风险，各大厂商进一步优化隐私保护已是迫在眉睫。

未来的一切都在加速到来

现阶段，手机仍是连接一切设备的超级中枢，iOS 15 中，钱包 App 将新增一些常用的通行证——门卡、工牌，甚至酒店房卡，可能未来还会有身份证。不过这些最先接入的将是美国的部分地区。

值得一提的是，RealityKit 2，这是苹果为 AR 功能全新打造的 3D 渲染、物理和空间音频引擎，开发者可以使用 RealityKit 2 应用自定义着色器、添加后期渲染效果并构建更加身临其境的 AR 体验。

为了帮助 RealityKit 2 提供更好的体验，苹果还推出了 Object Capture 功能，可以在 Mac 上通过一系列由 iPhone 拍摄的 2D 照片对物体进行照片级的三维重建，并生成适合 AR 中预览的 3D 模型。通过 Object Capture，开发者可以更轻松的进行 3D 内容的创作。此举可能为未来苹果的消费级 AR 产品铺路。而且借助扫一扫这样便捷的操作方式，或许未来能带来 AR 内容生产的普及化。