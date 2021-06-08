据彭博社报道，沃尔玛旗下的印度电商巨头 Flipkart 正与包括软银、主权财富基金在内的几家投资者洽谈，计划筹集至少 30 亿美元的融资。

上月早些时候，Flipkart 曾表示正计划在 IPO 前开放一轮 10 亿美元的融资，使得其估值达到 300 亿美元。当时有媒体指出，这次融资主要会向新投资者开放，但 Flipkart 也已就此向 GIC 以及卡塔尔投资局等现有投资者进行了沟通。

据了解，在本次新融资计划中，Flipkart 对自身的目标估值定为 400 亿美元，软银可能会通过其远景基金（2 号）为 Flipkart 提供 3 亿到 5 亿美元的支持。不过也有知情人士指出，有关其筹款的讨论尚未最终确定，后续仍有可能发生变化。

此前，Flipkart 曾打算在今年第四季度展开 IPO，但由于印度疫情的爆发，这一时间便推迟到了明年。而该公司也计划在此之前筹集另一批资金，用于推进其供应链和技术架构的优化，并为未来可能进行的收购计划做出准备，以应对印度电商领域日益激烈的竞争。

近一年多以来，印度电商市场在疫情的影响下呈现出了蓬勃发展的趋势，这为 Flipkart 和亚马逊等电商平台创造了巨大的发展机遇。新冠疫情爆发之后，Flipkart 及其同行大大加快了对印度周边地区市场的探索。

就 Flipkart 而言，该平台已经提供了 11 种语言的支持，并且也在见证越来越多的新增互联网用户使用其平台进行网购。据沃尔玛总裁兼首席执行官朱迪思·麦肯纳（Judith McKenna）曾透露，在去年的印度节庆特卖活动中，共有超过 2.5 亿的用户使用了 Flipkart。

据悉，Flipkart 的年营业额已达 150 亿美元，这些交易主要来自电子产品和时尚产品的销售，但家居用品、医疗保健和杂货物品上的占比也在日益增多。

另一方面，今年以来，软银也加大了对印度高增长初创公司的关注。如本栏目曾指出，在于今年先后投出 Meesho 和 Zeta 两家独角兽企业之后，软银也正在于印度 B2B 电商平台 OfBusiness 进行新一轮的融资谈判。如果谈判成功，这家公司也将在软银的注资下成为印度的独角兽企业。

编译：Ceci