HarmonyOS 2 推出后，很多华为用户都在第一时间升级了自己的设备。鸿蒙作为华为自研的首款面向全场景的分布式操作系统，运用到具体的产品中，能够碰撞出怎样的火花？时隔四年，搭载全新系统的华为 WATCH 3 系列智能手表已经开售，动点科技也拿到了华为 WATCH 3，下面就带大家来看看，究竟 HarmonyOS 2 能够为华为 WATCH 3 系列智能手表带来怎样的体验。

延续经典，设计精湛

在外观方面，首先映入眼帘的是一块大曲率 3D 玻璃屏幕，经过 15000 秒精密抛光和 AF 纳米真空镀膜，看起来光洁圆润，佩戴了一周也并没有留下任何指纹。这款手表依旧延续了圆形表盘的设计，日常佩戴如果不仔细看，与普通手表无异，更方便融入日常生活。表壳采用 316L 精钢表体，经过冷锻和加硬 PVD 镀层工艺，能抵御日常细小磨伤和汗液腐蚀，镜面级手工抛光打磨，为这块手表带来了细腻的光泽感。

实体按键方面，华为 WATCH 3 首次使用带触觉反馈的旋转表冠，细密的齿纹，带来了高精度的手指运动识别，用于页面滑动、精细调节，让指尖体验大有不同。旋转表冠能够快速定位，减少层级，大大提高效率。刚上手之时，笔者很喜欢这个表冠的反馈，也就反复玩了那么几十次吧。需要指出的是，开关键这一次更加扁平化，只是在表冠下方微微凸起，对于需要长按操作的开关机，手指的体验更舒适了。

华为 WATCH 3 具备丰富表带选择，全新简约风格氟橡胶表带，舒适柔软，坚韧耐用，中性百搭，同时防水扛汗，游泳或者户外运动佩戴毫无压力。尼龙编织表带配色清新，特殊的毛圈结构提供缓冲的同时可以实现表带长度的自由调节，佩戴无感更具透气性。不锈钢和钛金属表带设计精密。表带背部设置按键，一按即拆，可免工具更换和调节长度。不过动点科技这次拿到的是真皮表带款，真皮表带有精致自然的天然纹理，柔软舒适，边缘走线一丝不苟，具有出众的质感，不过现在已经是夏天了，为了防止汗液侵蚀，佩戴后建议做好表带的维护。

出色的健康管理助手

疫情之后，大家对于日常的健康管理无疑是加强了不少。机场、火车站和办公楼，体温检测都重点布局。体温不仅是基础生命体征之一，也是人体健康状况的重要衡量指标。华为 WATCH 3 新增高精度温度传感器，在室内常温、静止、紧佩戴的场景下，能够检测手腕皮肤温度并估测体温，方便用户时刻了解自身体温变化，以应对突发状况。

心率监测也是本次笔者比较关注的一个功能，全新升级的自研 TruSeen™4.5 心率监测技术，采用 6 合 1 透镜 LED 发光芯片+多路收光设计，蓝宝石玻璃与陶瓷一体打磨，光线穿透性更好，功耗更低，配合自研心率算法的再度升级，准确度大幅提升。我们可以看到表壳后方的中间部位，相应的传感器就布局在附近，当佩戴好手表，皮肤贴近传感器，你就能隐隐约约看到红绿交织的光。在运动时，你可以实时了解自己的心率情况，指引更加科学、健康的方式进行锻炼。

与此同时，基于以上技术，华为 WATCH 3 能全天连续自动测量血氧饱和度，也能发起单次测量，让用户时刻了解自己的身体状况。

如果想要轻松获得关于睡眠方面的信息，睡前不必将手表取下，整夜佩戴，这款手表可全程监测睡眠质量，结合华为 AI 技术，准确识别入睡困难、睡眠浅、夜间易醒、早醒、多梦、作息不规律 6 大类典型睡眠问题和 8 大睡眠子项报告，并提供上百条睡眠改善建议及个性化睡眠服务。

笔者最喜欢的是华为 WATCH 3 的久坐提醒功能，对于一个媒体人来说，长期伏案写作对颈椎和腰腿都有很大的影响，所以设置一小时的久坐提醒，是笔者对于工作、健康平衡最后的倔强。

当然还有运动监测。全面升级的运动功能，提供了 100 多种运动类型监测，男女老少喜欢的运动方式基本都囊括其中。不仅能够监测每天的活动状态，包括步数、卡路里、活动小时数、中高强度运动时间等方面，而且形成的健身记录圆环，能够有效激励用户多运动、常锻炼。这个运动记录圆环也能与亲友分享，方便相互激励。

高效的生活娱乐一手掌握

谈到 HarmonyOS 2，鸿蒙为手表带来与手机一致的交互体验。表盘右滑进入负一屏，从上到下共有常驻信息、后台执行中的程序、音频播控中心、情景智能卡片四个模块。左滑查看一系列常用服务卡片，下滑可以进入控制中心，操作方式和逻辑与手机基本一致，学习成本较低，若果你家里有多种多样的华为终端，那么鸿蒙很容易成为你的一种生活方式。

比方说，华为 WATCH 3 搭配 HarmonyOS 2.0 以上的华为手机可以进行遥控拍照，并支持拍照、人像和录像三种模式，同时支持实时预览手机的相机图像，控制前后摄像头的切换，调节焦距，搭配马达震感，让你在手表端也能享受到手机端变焦的快感；而对于喜欢拍摄单人 Vlgo 的用户来说，只需要架好手机就可以在华为 WATCH 3 上实时预览图像来调整位置，这也是 HarmonyOS 分布式能力的又一体现。

与此同时，还可以借助这块手表来进行多设备音乐控制。外出跑步时，手机上爱听的歌单，可以自动同步到手表上，随时聆听。回家后，手表中的歌单会自动同步到华为智慧屏、音箱，音乐不会间断。不过该功能目前仅支持华为音乐。

值得一提的是，当你在居家或者办公室丢三落四找不到自己的手机了，你可以通过华为 WATCH 3 上的下拉菜单，点击 “找手机”，你的手机就会大声循环播放 “我在这里”，直到你找到它为止。

续航的话也是可圈可点，华为 WATCH 3 在智能模式下大概坚持 3 天是没有问题的，官方称开启超长续航模式之后可以做到 14 天续航。一定程度上保证了用户的全天候佩戴和连续使用。

总结

拥有一块华为 WATCH 3，看似是生活中做了加法——你需要按时充电，随身佩戴。但实际上也是在为自己做减法，当你戴上它，实际上很多琐碎的安排都可以从手机上解脱出来，比如闹钟，它的震动比起手机上的闹钟响动，来得更润物细无声；还有信息浏览，手表区别于手机的相对独立性，你不会看着看着就打开抖音打开各种娱乐软件，你的当下，更能平心静气地沉浸在工作或者学习当中。加上这款智能手表本身就很轻，除去表带，大概只有一个大号鸡蛋那么重。

目前，华为 WATCH 3 已经正式开售，标准版氟橡胶、尼龙表带款售价 2599 元，还有真皮表带、不锈钢表带可选。华为 WATCH 3 Pro 真皮表带款售价 3299 元，钛金属表带款售价 3999 元。如果想要体验鸿蒙生态，又想要更专注更健康的生活方式，华为 WATCH 3 系列还是值得拥有的智能穿戴设备。