微软将让 Xbox One 用户通过云游戏服务 xCloud 游玩新世代 Xbox 游戏。这一消息于一篇回顾微软 Xbox 和 Bethesda 发布活动的博客文章中披露,该公司确认了将 Xbox Cloud Gaming(xCloud)用于上一代主机 Xbox One 的计划。这意味着这款 2013 年上市的主机将能够从 2021 年开始玩到 Xbox Series X 的独家游戏——延长 Xbox One 的生命周期(通常一代主机的生命周期为 7 到 8 年)。

「对于现在在 Xbox One 游戏机上玩游戏的数百万玩家,我们期待更多地分享我们将如何通过 Xbox Cloud Gaming 将许多下一代游戏(例如微软模拟飞行)带到你的游戏机上,就像我们针对手机、平板电脑和浏览器所做的那样,」微软 Xbox Wire 主编 Will Tuttle 表示。

微软云游戏主管 Kareem Choudhry 此前曾表示,xCloud 将「在今年晚些时候」集成到主机中。