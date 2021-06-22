随着近年物联网、人工智能、区块链等新技术的发展，催生出了全新的数字经济。同时，房地产行业面临着提质增效、转型变革的挑战，并开始思考如何在运用数字化新技术提升管理效益。产业互联和智慧科技带来的升级迭代，也给房地产企业提供了全新的发展机遇。

近年来，地产行业已经进入存量时代，土地红利时期已经成为过去。地产企业正在通过科技创新赋能多元服务，整合上下游产业资源，重构行业价值链进行数字化转型。一些领头房地产企业已经在积极探索数字化转型，通过在战略层面重新定位管理信息技术的价值，智慧化、数字化将成为房地产行业未来发展重要方向。

房地产行业的数字化转型已经势不可挡。在地产数字化转型的背景下，市场对地产领域科技创新的关注不断升温。地产数字化进入拐点，全面触达科技领域。

地产企业的转型趋势

不可否认的是，目前房地产建筑和物业在信息化和数字化层面，对比金融等领域还处在较低水平，数字化转型在地产领域的发展还有很大的想象空间。

目前，房地产行业对提升自身管理和业务拓展的数字化需求非常强烈，数字化转型方案往往是跨越了数个行业的战略升级方案。

很多地产企业经营正在进行 “地产+” 业务拓展。一些企业向房地产开发上游的投资环节延伸，或者向下游的服务环节拓展，介入物业管理及运营服务；也有地产企业进入文旅、医养、体教等相邻的业务领域，或开始运作零售、酒店和主题公园等商业娱乐资产。

数字时代，要求地产企业基于战略发展需要，进行相应的数字化布局，从战略层面回答数字化应用的核心问题：在内部管理上，如何利用技术提升运营和管理的效率，并利用技术赋能产品，改善设计、供应链、内控等内部管理，提高市场和客户需求的能见度；在业务应用上，地产企业进行多元 “地产+” 业务拓展时，如何利用技术洞察客户的需求，以提供更好的生产生活服务内容；当业务达到一定规模时，如何利用技术发挥平台效应，更灵活地接入内外部产品和服务，形成业务生态圈。

2020 年房地产投资近 6000 亿，房企加强对外多元化投资

地产行业跨越数个行业的数字化转型在地产创投数据上也有所体现。

近日，易居克而瑞发布了《地产科技创投报告》，指出 2020 年整体的房地产投资金额将近 6000 亿，其中房企投资金额为近 2000 亿，占比 32％，TOP50 房企投资额大约占 24%，非 TOP50 房企投资额大约占 8%。

头部房企投资活跃，房企投资正在从地产投资向非相关行业投资快速扩展。

报告指出，市场对地产行业投资热度自 2018 年后迎来拐点，TOP50 房企加强对外多元化投资。

从 2016 年到 2020 年，地产投资行业的分布中，社区服务、新基建、医疗健康等泛地产板块在上升，社区服务行业的投资从 2017 年的 4% 上升到 11%；而传统地产板块中房产服务和金融服务投资在下降，房产服务占比从 29% 下降到了 11%。

在泛地产领域，2020 年投资热度最高的五大行业为房产服务、社区服务、智能硬件、新基建技术、智能家居。而在非地产领域，房企的投资热度也在升高，投资热度最高的分别为物流、高端制造、医药医疗。

在智慧城市政策的推动下，社区服务行业迎来投资热潮，智慧社区投资额在 2020 年达到 140 亿以上，同比增长数倍。投资领域覆盖了业主高频需求，如基础物业服务、云服务、安防、社区电商，以及物业管理能力，例如管家服务、智能设施设备、智能运营系统等领域。

社区服务投资事件中，平均投资金额达到了约 9 亿元每笔。2020 年招商局资本投资恒大物业、融创服务投资锋物科技、绿地集团远传信息等都是较大的投资事件，商局资本投资恒大物业 72 亿港元为最高投资金额事件。

在智能硬件领域，2020 年的平均投资金额达到了 13.6 亿元，涵盖了智能硬件：机器人、无人机、智能摄像头、照明系统；以及仿真技术、设计、协同作业、智能强排、云计算等领域。

在疫情的影响下，地产行业对医疗健康领域的投资热情也在升温。2020 年的投资金额达到了百亿，投资事件数达到了 52 件，比往年增长了一倍多。

投资事件上，2019 年碧桂园创投投资企鹅杏仁、招商局资本投资国科恒泰，2020 年华润资本投资嘉和生物医药等都受到关注。

在高端制造、尖端技术等领域也频繁出现地产企业的身影。业界较关注的案例有 2016 年越秀地产基金投资宁德时代、2020 年碧桂园创投投资紫光展锐等，涉及到了芯片、机器人、锂电池、新能源、商业航天、商业卫星等多个新兴领域。

整体的投资规模上，房企投资的金额规模也在增大。49.5% 的地产投资金额达到了千万级，66% 房企投资达到上亿规模。

报告还发现，地产投资与头部房企投资偏重 D 轮到 IPO 的企业，更好看业务成熟的企业。

地产行业进入转型关键期，企业或主动或被动地面临转变，有机会通过数字化、资本运作、进入衍生领域等方式实现竞争优势。

在充满挑战的数字化之路上，需要企业明确商业模式的转变要求，同时在运营模式和组织管控上进行调整，以整合多方资源，长远布局，探索出适合自己的发展路线。