中国有赞私有化一事遇阻。

自今年 2 月底提出私有化上市计划以来，中国有赞一直与外界同步最新进度。将近 4 个月的时间里，中国有赞已先后完成私有化的若干先决条件，但寄发计划文件的日期已被两度推迟，原因是私有化的先决条件之一——有赞科技于港交所主板上市事宜，始终未正式通过聆讯。

分拆、转主板、私有化…… 中国有赞私有化计划所涉流程较多、要素复杂，因而耗费时间较长。一季报显示，中国有赞亏损继续扩大，引发又一轮股价下行。一方面，从计划提出的那一天起，以私有化提升股票流通性的意义愈发凸显，另一方面，有赞科技上市申请迟迟未获批，也引发了对其上市资质的质疑。

上市推迟近 4 个月，私有化推迟 2 个月

6 月 16 日，中国有赞发布公告称，将私有化先决条件最后完成日期从 2021 年 6 月 30 日延长至 2021 年 10 月 12 日；计划最终完成日期从 2021 年 9 月 30 日延长至 2021 年 11 月 26 日；寄发延长私有化计划文件的期限延长至 2021 年 10 月 19 日，主要由于未达成先决条件（联交所原则上批准有赞科技股份于联交所主板上市）需要更多时间方能达成。

据了解，私有化计划文件包括私有化股东大会投票日、法院会议举行日、要约截至日、私有化退市日期等关键的核心信息时间表，寄发计划文件便是整个私有化过程中至关重要的一个时间节点。

具体到每一家提交上市申请的公司而言，从申请至通过聆讯所需的时间不一，通常为 1-6 个月；通过聆讯后路演、招股、最终挂牌又将花去约 20 天左右时间。中国有赞将有赞科技上市的完成日期继续推迟了近 4 个月，可以说已经为审批留足了时间。

此前发布的有赞科技招股书显示，2018 年~2020 年前 9 个月，有赞科技连续累计亏损 14.33 亿元；在云端商业服务领域，有赞科技缺乏明显优势，且因依赖微信生态，其市场份额也遭受微信小商店的侵蚀。

自私有化计划提出至今，中国有赞股价跌去 53%，市值缩水 302 亿港元。目前最新股价为 1.54 港元，最新市值为 265.8 亿港元。股价不断下调的同时，私有化却始终未取得突破性进展。券商机构虽依旧看好去中心化电商并维持了买入评级，但也诚实地下调了中国有赞的收入预期和目标价。

社交电商闭环下增长乏力

2021 年一季度，中国有赞营收 4.17 亿元，同比增长 12%；与去年一季度与四季度相比，增速均明显放缓 20% 以上。尽管毛利率有所上升，中国有赞一季度仍亏损 1.68 亿元，同比扩大 27.1%。

截至 2021 年一季度末，中国有赞付费商家数量同比增长 5%，当季新增付费商家数 7961 个，去年同期新增付费商家数为 13987 家，因快手主播客户有所流失，新增付费商家数同比下降了 43%；同期，有赞解决方案促成的 GMV 为 236 亿元，同比增长 13%，与去年一季度相比增速有所放缓。

GMV 增速放缓有两方面原因，一是去年一季度直播电商的火热使当季 GMV 大幅提高，基数较大；二是快手平台加速电商闭环，致使中国有赞来自快手的 GMV 同比下滑近 4 成。财报数据显示，中国有赞一季度来自快手的 GMV 占比为 20%，同时，非快手的 GMV 在一季度同比上升约 40%。预计快手闭环的影响将持续贯穿今年第二、第三季度，截至 2021 年底来自快手的 GMV 将下滑至 10%。

尽管增长不及预期，中国有赞仍然维持了全年 GMV 增长 50% 的目标，主要因素包括吸引大客户、新增零售业务、发力微信视频号及海外推广等。浦银国际认为，中国有赞过度依赖流量平台、客户增长不及预期、电商 SaaS 竞争激烈导致提价困难等因素都为全年 50% 的增长目标增添了压力。

扩大销售不是万能钥匙

本质上，拉动中国有赞收入的增长的主力是订阅 SaaS 服务的增长，而解决方案收入的增加又依赖于前端销售，但大手笔的销售投入又削弱了最终的净利润，致使有赞陷入规模不经济的怪圈。

数据显示，由于销售人数、销售人工开支、渠道佣金等开支增加增加导致销售费用率上升，中国有赞今年一季度销售费用率高达 50.3%，比去年同期增加 7.3%。尽管如此，有赞仍将进一步扩大直销团队及渠道伙伴的销售网络作为下一阶段的重要战略，希望通过提高销售及营销效率，并扩大更多具有销售潜力的地区的渗透率，使公司实现进一步增长。

深度科技研究院院长张孝荣告诉动点科技，有赞、微盟等平台已经驶过了发展高速期，原因有三：一是缺乏流量，电商 SaaS 平台自身始终无法内生流量分流给商铺用户，订单少自然无法吸引用户使用与付费；二是小程序冲击，移动互联网的发展使得有赞、微盟等平台更加边缘化，用户更喜欢在 App 上购物；三是由于恶性循环，平台服务水平难以提升，导致市场进一步萎缩。基于以上原因，尽管有赞的毛利率已接近 60%，但偏低的订单数难以形成造血能力，要想实现盈利，有赞急需转型。

目前，除加大销售外，有赞表示将进一步优化 PaaS 能力，扩大入驻有赞服务市场的第三方服务提供商数目。同时，有赞将通过提供个性化及定制解决方案，增强为大型商家服务的能力。

原本，转板上市的规划令众多二级市场投资者激动万分，分拆有赞科技上市的目的之一也是专注技术含量更高的 SaaS 业务。回到企业经营和产品本身，在天生自带流量的社交平台自建电商 SaaS 的威势之下，依附大平台的服务商们若不拿出点真本事，恐怕难逃被吞噬的命运。