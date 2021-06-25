微软曾表示 Windows 10 是 Windows 最后一个版本，没想到打脸来得如此之快。不过去年 Windows 10 全球达成 10 亿用户的时候，出过一个宣传片，刷新了整个系统 UI，那个时候端倪就已经显露——由于 Windows 10 评价严重两极分化，加上苹果对生产力市场虎视眈眈，不得不尽早开始对未来的布局。

这一次升级最大的亮点可能要数安卓应用将在 Windows 11 上原生运行。微软在发布会中指出，Windows 11 借助 Intel Bridge 技术，可让 Android 应用直接在基于 X86 的设备上运行。微软表示，它正在使用亚马逊的应用商店，将安卓应用带到 Windows 11。

可以肯定的是，该功能将进一步打通 PC 与移动设备之间的隔阂，让手机与电脑的连接更顺畅。与此同时，不禁让人联想到华为鸿蒙系统兼容安卓应用和多屏协同功能，以及苹果 WWDC 2021 和 Apple Silicon 为打通全设备体验付出的努力。

微软自然无奈。尝试了 Windows Phone、Windows on ARM、Windows 10 X、Surface Duo 的微软，在移动互联领域一败涂地，一直强推的 UWP 也基本失败。好在桌面端的市场还够大，回到广泛兼容这个纬度，不再进攻，而是防止其他操作系统继续蚕食桌面端市场份额。

此前，Edge 浏览器内核开源，其实也是在浏览器市场不占优势的情况下，对市场的妥协举动。而这次 Windows 11 兼容安卓应用，相当于桌面端生态兼容移动生态，对于大部分普通用户来说，更加便捷，也一定程度上避免了他们未来的倒戈。

毕竟，操作系统与生态大一统是大势所趋。苹果和华为近年来的明争暗斗，就可以看出——打破各设备间的壁垒，打造出可在各设备间无缝迁移的生态，在多端无缝同步的同时，根据当前设备的不同，自动适配不同的界面和交互方式，才是未来的理想化生态。谁能尽早完成这样的生态建设，未来的胜算将多一分。Windows 11 要做的事，其实也是暗暗认可了这一点，并付诸实践。

在 Windows 11 的发布会上，微软 CEO 纳德拉（Satya Nadella）表示，世界需要更开放的平台，一个能允许应用成为其自身的平台。通过 Windows 11，微软正在引入新的应用商店商业模式和政策。

和苹果不同，微软不要求应用开发者使用其支付系统，开发者可将自身商业模式引入到 Microsoft Store，并保留 100% 的收入，微软不收取任何费用。《华尔街日报》称，通过新的应用商店，微软正试图展示自己是一个更公平的开发者发布平台，从而加大与苹果公司在收费上的较量。

其实从 Windows 10 开始，微软就不再像以前那么保守了。但是糟糕的更新策略和稳定性问题让人深恶痛绝。随着苹果软硬件生态布局速度加快，微软所面对的压力越来越大。借助 Windows 11，不仅能联合各硬件厂商，构建一个开放、完善的软硬件生态，说不定还能借此机会挽救一下自己的 Surface 产品线。