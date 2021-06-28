短短六年，云从科技从创立到今天，其人机协同方案，俨然与 “AI 四小龙” 中的其他公司走出了一条不同的道路。作为一个模糊的市场，AI 企业的高速增长似乎来到了一个拐点期。近日，动点科技对话云从科技联合创始人姚志强，了解行业现状和云从另辟蹊径并走到现在的一些考量。

AI 过热了吗？

过去几年中，AI 企业在投资圈比较火热。但实际上，当前还处于智能化的早期，设备占比高达 70%（包含中心服务器和各类边、端设备）。在此阶段，AI 平台大多处于研发状态，上市规模较小。智能应用作为 AI 触达客户的载体，成熟度较低，大体情况与信息化初期极为相似，应用占比略高于平台。

“我们预测智能化市场的发展与信息化趋势相似，硬件设备的在种子阶段与成长阶段均占比最高，平台的增速在成长阶段达到顶峰，应用的增速在成长阶段后迎来大规模爆发。同时，AI 行业已经历全民热炒的过度期望期，正处在回归理性的失望期，真正进入蓬勃发展期还需假以时日，市场对人工智能在一定程度上的失望属于正常现象。”

就像互联网和造车新势力一样，发展过程中的一些高期许之下，确实出现了一些问题，但这完全没有改变互联网和新能源汽车向前发展的本质，反而二者深刻地改变了我们的生活方式和工作习惯。

“无论外界对 AI 评价如何，整个人工智能行业一定是未来的趋势，这一点我们的看法不会改变。我们也相信投资人一定有他们的理由。就像当年很多人说，互联网企业都是泡沫，谷歌、亚马逊都从中发展了起来，大家都很后悔当年没有投资。”

中国目前正在从世界工厂向世界市场转型，需要 “新基建” 来提高生产和流转效率。恰恰新基建包含了两层，一层是基础设施层，包括智能芯片、5G、感知网络、数据中心等；基础设施上面还有一层应用层就是人工智能，“尤其是人工智能与实体经济的深度融合所构建的智能经济形态，它是面对各行业复杂情况提高效率的关键。”

近年来，以华为为代表的大型 ICT 综合厂商以及阿里、腾讯、百度等互联网巨头也盯上了 AI 的蛋糕，他们中间已经有厂商开始发力自动驾驶等的 AI 项目，云从对此自然也是有一些危机感的。

“时刻保持危机感对企业来说是个好事。企业发展的关键在于持续创新，我们会更加聚焦，因为市场会发展得越来越快。无论谁最后胜出，市场都将受益。同时，云从科技与巨头保持着竞争与合作的关系，未来势必会多方并立，导致人工智能技术与应用的渗透率大幅提升。”

现有选择的长远考量

早期的中国信息化是以硬件建设为主的，比如通讯设备领域的华为，存储设备领域的海康威视、大华，服务器领域的浪潮、中科曙光等。崛起的原因一是企业自身足够优秀；另一方面原因是中国信息化建设的快速发展，形成了广阔的市场空间。

当前人工智能市场环境下，硬件或软硬一体产品更受下游客户青睐。因此，AI 企业旷视科技加速布局智慧物流和机器人产品，在 2020 年发布了 7 款机器人及智能物流装备。与此同时，依图科技也在拓展硬件产品以及软硬件组合的解决方案。目前，依图科技通过 ODM、OEM 模式来贴牌生产智能摄像机、智能识别终端和智能语音硬件等产品，应用于城市视觉中枢、智慧社区、通用园区管理、安全生产和网点全解析等解决方案中进行销售。

然而姚志强认为，人工智能行业的上游供应商可概括为基础层，包括 AI 芯片、传感器、算法。目前云从科技因为主推操作系统，属于偏上游的定位，主要目标是重点行业中的核心场景与标杆项目，“这些领域的软硬件一体化我们也一直在做，比如民航领域的智慧航显一体机、金融的高拍仪、客运物流的智能闸机等等，中长尾的边缘场景我们会开放给生态合作伙伴，我们的人机协同操作系统提供算法能力与行业模块，帮助合作伙伴快速进入细分场景。这些合作伙伴会在下游应用层，将人工智能与更广泛的传统产业融合。”

一直以来，云从把 AI 的发展归结为三浪模式：第一浪是软硬件强绑定，比如移动通讯发展中的诺基亚手机，硬件、软件、操作系统基本都是诺基亚的；第二浪为软件解耦，苹果手机中的 App Store 让应用百花齐放；第三浪则是软硬件分别解耦，比如现在的安卓，技术平台化后，软硬件各自形成生态，核心反而是操作系统。

“目前我们正处在人工智能第一浪末期第二浪早期，所以软硬一体化行业内早就在做，这可以提高整体解决方案的利润，但并不一定是未来的趋势。” 软件中包含平台与应用，形成应用、平台、设备 “三位一体”，其中平台是联结应用与设备的核心发力点。典型的市场例如安防，从金盾工程、天网工程，到雪亮工程，到立体防控体系建设，智能平台所占比例正在不断提升。

以往智慧城市平台主要功能是设备管理，对人工智能技术的要求相对较低。未来，高度智能化的人工智能平台将成为新基建的 “核心大脑”。大量感知、认知、决策数据与人工智能服务需要通过 AI 平台进行资源管理与任务调度，再利用 5G 和互联网去传输与分配。

“如今，整个人工智能市场需求侧的发展，在智能化的软件上占比正在不断提升，智能平台有着巨大的市场空间。在本次浪潮中，操作系统和平台公司与 20 年前的硬件企业面临相似的情况，正在成为未来市场的主体。”