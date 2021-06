腾讯通过天美工作室群(天美)和腾讯游戏学院,宣布举办 “Green Game Jam for Youth” 绿色游戏创作大赛。天美工作室群于 2021 年 3 月加盟由联合国发起的 “玩游戏,救地球” 联盟(Playing for the Planet Alliance),而 “Green Game Jam for Youth” 正是受联盟 Green Game Jam 活动所启发的全球网上竞赛。

“Green Game Jam for Youth” 是专为大学生而设的比赛,旨在激发他们创造以环境保护为元素或主题的游戏。本次比赛亦将汇聚一群手游、主机和电脑端游戏的知名玩家,以引导和激励数以百万计的玩家对自然保护问题积极行动起来。

“‘Green Game Jam for Youth’ 绿色游戏创作大赛体现了腾讯对企业社会责任的承诺,用创意游戏实现联合国保护地球的可持续发展目标(SDG)。” 腾讯云国际东南亚区副总裁 Krittee Manoleehagul 表示。“我们致力以科技向善,为社区创造可持续创新的社会价值。本次比赛不但可以激励东南亚新一代的游戏开发者关注气候变化,同时透过科技提供工具和知识以提高他们的环保意识。”

游戏具有唤起全球数十亿人关注环境保护和恢复的能力,借助游戏还可以教育公众应对气候变化威胁所需要采取的行动和解决方案。

为此,腾讯与东南亚的多家大学达成合作,鼓励他们的学生加入 “Green Game Jam for Youth” 绿色游戏创作大赛,推广让世界变得更美好的环境解决方案。参与的大学包括马来西亚的亚太科技大学、新加坡的新加坡国立大学、南洋理工大学和 DigiPen 理工学院;泰国的曼谷大学、博仁大学和玛希隆大学;印度尼西亚的印尼大学和万隆理工学院,此外,更多大学有望陆续加入。

本次大赛的目的亦包括促进来自中国、北美和东南亚 300 多所大学的参赛学生多加交流,参赛者将可参加由腾讯游戏学院和其他游戏行业导师举办的网上研讨会和课程,获得游戏开发、以及如何采取有效的策略来促进环境保护责任方面的指导。

比赛优胜者将获得奖项和现金奖励,“金奖” 为 10000 美元、“银奖”3000 美元、“铜奖”1000 美元及第四名 “优异奖”500 美元。比赛结果将于今年 11 月在英国苏格兰格拉斯哥举行的第 26 届联合国气候变化大会(COP26)期间公布。

比赛现正于天美工作室的网站接受报名,截止日期为 7 月 30 日: