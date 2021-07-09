苏宁易购股权转让终于落地，但伸出援手的却不是说好了的深圳国资。

7 月 6 日，苏宁易购公告称，张近东及其一致行动人作价 88 亿，将苏宁电器、西藏信托所持有的占公司总股本 16.96% 的股份转让给江苏新新零售基金二期（有限合伙）。据了解，后者由江苏国资牵头成立，成员包括阿里、小米、美的、海尔、TCL、鱼跃科技、创维等家电产业巨头。

不久前，苏宁易购刚刚以 31.8 亿元的价格向 4 家江苏国企组成的江苏新新零售创新基金转手了 5.59% 的股份。

据了解，此次股权转让完成后，苏宁创始人张近东持股比例将下降，淘宝持股比例不变，新新零售创新基金二期成为苏宁易购的第三大股东。

与深圳国资谈崩

去年 11 月，苏宁被爆陷入严重债务危机，现金流紧张。

年报数据显示，2020 年，苏宁易购营业收入达 2522.96 亿元，同比下降 6.29%；归属于上市公司股东的净利润亏损 42.75 亿元，是苏宁易购上市以来亏损最严重的一年。截至 2020 年底，苏宁易购流动负债高达 1246 亿元，超出流动资产 171.18 亿元。

2021 年 2 月底，转机出现，苏宁易购与深圳国资签订了《股份转让框架协议》。双方发布公告称，深圳国际间接全资附属公司深国际（深圳）有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（鲲鹏资本）拟以 6.92 元/股价格，分别收购苏宁易购 7.45 亿股、13.97 亿股已发行股份，分别占总股本的 8%、15%，交易总价达 148.17 亿元。

交易引发市场广泛关注，然而 4 个月过去了，交易却始终未正式交割。

直到 7 月 5 日晚间，深圳国际在港交所发布公告称，与苏宁易购股东方未能就商务合作条件达成最终协议，经综合考虑各方面因素并通过审慎分析论证后决定终止进行潜在收购事项，但双方将继续探索物流业务领域合作的机会。

深圳国际作为深入布局物流领域的重量级选手，最初看重了苏宁易购作为国内领先零售企业背后宝贵的物流资产与强大的商业生态。然而，在收购过程中，企业必然要考虑行业与市场环境的实时变化以及上市公司和全体股东的利益。外界猜测，深圳国际对苏宁易购的尽调结果并不理想。

自 4 月下旬以来，苏宁易购的股价已跌破原定 6.92 元/股的转让价格。6 月 15 日，更跌出 5.59 元的新低。这意味着，如果深圳国资仍以原价受让苏宁易购的股份，刚到手就将亏损掉近 20% 的交易资金。

此外，由于今年 2 月以来，苏宁陆续发生股权质押、股权冻结，导致苏宁易购能拿出的股权远低于协议中拟定的股权，致使股转难以实质性交割。

以上种种原因，令这桩备受期待的百亿国资引入计划最终流产。

苏宁易购不姓张也不姓马

今年 6 月 22 日，坊间传出苏宁置业破产的消息，称物流和易购由阿里接盘持股 40%，35 岁以上 L10 以下员工将面临裁员，只有苏宁金融还在董事长张近东掌控之中。当天下午，苏宁置业官方微博快速回应称已报警，将追究造谣者法律责任。

公告显示，最新一次股转完成后，张近东的持股比例将从 20.96% 下降至 20.35%，淘宝中国持股比例不变，江苏新新零售创新基金及二期合计持股 22.55%。

至此，公司不存在直接或简介持股 50% 以上的股东，也不存在实际支配公司表决权超过 30% 的股东。也就是说，苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人的状态。

与落空的深圳国资收购计划相比，最近两次股转的平均价格一降再降。曾经高傲的张近东只能在苏宁而立之年以贱卖股份的方式换取活命的机会，令人唏嘘。

谣言不足信，但张近东确实失去了对苏宁易购的控制权。而回顾苏宁以往的股权变更动向，阿里的介入也属意料之中。

早在 2015 年，阿里就通过淘宝中国投资 283 亿参与苏宁云商的非公开发行股份，成为苏宁易购的二股东。

2016 年 11 月，苏宁云商全资子公司南京苏宁易购与关联方阿里巴巴中国共同出资 10 亿元设立 “猫宁电商”。彼时，中国最大 O2O 零售平台与中国最大电商平台的强强联合，一时间被传为佳话。

去年底苏宁陷入财务危机时，也曾寻求过阿里的帮助。

2020 年 12 月 4 日，张近东父子将苏宁控股集团的全部股权质押给淘宝；此外张近东还将 6.5 万股苏宁置业集团股权也质押给淘宝，合计出质股权数额为 10 亿元。

不过，对于阿里这一次出手相助，苏宁易购澄清，新新零售基金二期与当初淘宝中国投资上市公司的目的、形式不同，未来投资决策也可能不同，双方不存在一致行动的意图。言下之意，即便董事会中出现 4 位阿里背景的非独立董事（淘宝提名 2 位，新新零售基金二期提名 2 位），阿里巴巴也未取得对苏宁易购的控制权。

后期业务如何发力？

作为线下零售的巨头，苏宁易购在线上化转型的过程中，赢了老对手国美却输给了一直藐视的京东，市场份额严重落后。

冰冻三尺非一日之寒。2017 年起，苏宁易购经营活动产生的现金流就开始转负，至今已连续四年为负。这与苏宁一把手张近东激进的买买买战略难脱干系。

为了扭转零售业务的颓势也为了实现多元化布局，苏宁一面跟风头部电商开线下小店、搞补贴，一面买快递公司、买线下门店、买球队、投资恒大…… 靠着以高负债为代价的无序扩张，苏宁搭建了易购、物流、金融、体育、科技、置业、文创等八个板块，俨然成了另一个乐视。

眼看着负债如同雪球一般越滚越大，苏宁又开始出售门店、股份，质押股权，但巨大的债务窟窿已经堵不上了。

进入 2021 年，认清现实的张近东开始主张对苏宁做减法，要砍掉零售主赛道之外的业务，其中足球俱乐部首当其冲被解散。

但苏宁自身的经营问题已积重难返。股转计划公布的当天，苏宁易购同时公布了 2021 年上半年业绩预告。数据显示，公司 2021 年上半年净亏损预计 25-30 亿元，由于二季度收入预计下滑超过 30%，带来毛利额同比下滑。投资人士分析称，毛利率的下滑显示出苏宁主营业务竞争力正在下降。

今年 6 月 15 日，因张近东持有的股份被司法冻结，苏宁易购宣布停牌寻求股权转让。

此次股转公告一出，带来了显著的股价提振效果。公告隔天，苏宁易购复牌涨停，出现 5.62 亿元大宗交易。但相隔不到一个月两项基金累计超百亿的资金涌入，对已经负债千亿的苏宁只怕是杯水车薪。

不过，对此次国有资本与产业资本的引入，舆论普遍持乐观态度。

分析人士认为，资金将有效缓解苏宁易购短期内债券集中到期、现金流吃紧的局面。

苏宁副董事长孙为民此前曾透露，此次股权置换主要目的在于增信，通过江苏国资牵头的基金背书获得银行贷款。苏宁易购的公告也显示，江苏省、南京市人民政府将为苏宁易购提供紧急授信。

此外，苏宁易购还表示新引入的出资人结构多元、优势互补，将助推公司向 “零售服务商” 转型的落地。

华泰证券认为，此次股权架构调整后，苏宁易购有望成为上下游产业链龙头公司资源输出平台。借助阿里的 3C 家电业务链条，苏宁易购有望恢复并专注其现金牛业务的发展，并在主业赛道上优化小米等产业股东在用户、渠道、供应链方面的持续领先性。