科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.07.05-2021.07.11）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

从估值再次翻倍的 Meesho 到估值翻 8 倍的 Dealshare 再到力图通过 Shopsy 品牌入局这一领域的 Flipkart，仅在过去的一周时间内，我们便可以见证到印度社交电商领域如今是一种怎样的火热趋势。而把时间的尺度放到更长一些，近期以来，我们也可以看到印度在线教育和金融科技领域的加速发展。

在对后者现象的探讨中，除了被人日常乐道的印度规模庞大的移动互联网生态，疫情对线上需求的爆发式推动是其中不可忽视并且也是主要的一大推力。当然，把这些普遍原因放到其他高速增长的线上服务领域，得出类似的结论丝毫没有任何值得意外的地方。但如果我们从这一点出发去解读社交电商，这些说法似乎就很难凸显出这一领域在印度的 “独特遭遇”——同样是一种通过线上渠道满足用户需求的方式，它在这段特殊时期的快速增长显然是让资本市场注意到了它的独特价值。

一方面，印度互联网用户的社交习惯（印度人和中国人在社交媒体每天花费的时间分别约为 2.5 小时和 2 小时）为社交电商之后的发展创造了极其有利的土壤环境。另一方面，作为一种门槛相对较低的电商方式，社交电商不仅能够让更多的个人群体加入到这一阵营，同时也可以触及到更加下沉的用户群体之中——对传统电商模式来说，如 Meesho 创始人 Vidit Aatrey 在接受当地媒体采访时表示，这种模式可能会在大城市和为互联网带来前 1 亿用户时非常有效，但它并不适用于获取下一个 10 亿用户。从这一点出发，也就不难理解社交电商在印度的高速发展以及它在未来又要面临着怎样的期待。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印度家具租赁服务初创公司 Furlenco 获 D 轮 1.4 亿美元融资：印度家具租赁服务公司 Furlenco 今天表示已在新一轮融资中筹集 1.4 亿美元，以扩大其在东南亚市场的业务规模并进一步探索国际市场。

据了解，此次的 D 轮融资主要是由 1.2 亿美元债务融资和部分股权融资组成。据数据分析公司 Tracxn 表示，新一轮融资由 Zinnia Global Fund 领投，CE-Ventures 和 Lightbox Ventures 参投。截至目前，Furlenco 所获得的债务和股权融资超过 2.4 亿美元。

祥峰控股或将达成新交所首例 SPAC 上市：据彭博社援引知情人士消息指出，淡马锡旗下的投资机构祥峰控股（Vertex Holdings）正考虑在新加坡交易所进行一起 SPAC 上市，从而为其投资活动筹集更多资金。

消息人士表示，祥峰控股目前正与顾问机构就本次 SPAC 上市的 IPO 展开合作。作为这次 SPAC 上市的主体，包括公司规模和上市时间规划等在内，目前尚未有任何关于其空白支票公司的细节信息露出。不过可以确定的是，如果这次的 SPAC 上市最终得到新交所批准，这也将诞生出新加坡的首个通过 SPAC 方式上市的企业。

彭博社表示，近年以来，新加坡股市一直在努力吸引大规模 IPO 的出现，允许 SPAC 上市则可以被视为是一种重振投资者对新加坡股市兴趣热度的方式。今年 3 月末时，新交所曾就 SPAC 在其主板上市的监管框架进行了为期一个月的公众咨询，并在其中提出了 IPO 时需要最低 3 亿新元的市值门槛、每股 10 新元的 IPO 价格以及 IPO 后需在 3 年内完成企业合并等要求标准，以期在强化风险监管的同时推动该地区资本市场优势的发展。

软银将以 16 亿美元购买雅虎日本商标永久使用权：据外媒报道，软银集团旗下 Z 控股公司（Z Holdings）近期将以 16 亿美元向 Verizon Communication（前雅虎母公司）购买雅虎日本的商标永久使用权及技术许可。

雅虎和软银于 1996 年合资设立了雅虎日本，并使之成为日本最受欢迎的门户网站之一。2018 年，Altaba 把雅虎日本的全部股份售给软银集团。自此，雅虎日本的运营权全部归软银集团所有。2019 年，韩国 Naver 集团与日本软银集团达成合作协议成立 Z Holdings，负责运营 Line 与雅虎日本。但在运营期间，雅虎日本需向 Verizon 定期支付版权费，软银此举则旨在一次性买断商标使用权。

印度社交电商平台 Meesho 估值将再次翻倍：尽管上轮融资仅过去三个月，但 Meesho 近期即将再次开启一轮融资。据了解，Meesho 此次的目标是将公司估值提高近一倍。

有关人士表示，Meesho 即将与四位新老股东敲定 1 亿美元融资计划，其中两个是现有股东，分别是软银和 Prosus。如果此轮融资顺利，这将是 Meesho 在 2021 年的第二次融资。今年四月初，Meesho 获得了由软银领投，顺为资本、Facebook、Porsus Ventures 跟投的 3 亿美元融资，助其估值翻了两倍，达到 21 亿美元，从而收获独角兽身份。

有消息指出，Meesho 在即将到来的这次交易中的估值可能达到 35 亿至 40 亿美元之间。通过新一轮融资，该公司也将扩展其消费者互联网业务，并参与亚马逊和 Flipkart 在印度一线城市之外的布局竞争。

Carsome 战略投资印尼车辆拍卖公司 PT UC：东南亚最大的综合汽车电商平台 Carsome 近日宣布，已经收购了印尼线下汽车及摩托车拍卖公司 PT Universal Collection（PT UC）的股权。据了解，本次是 Carsome 在今年于东南亚地区首次投资活动。Carsome 表示，希望通过这次战略投资加强其汽车拍卖业务。

Carsome 在声明中指出，对 PT UC 的投资将使 Carsome 在印尼的汽车交易量翻倍，并帮助 Carsome 的经销合作伙伴通过 PT UC 获得更加丰富多样的车辆商品选择。同时，基于 Carsome 的业务规模，PT UC 的供应商也将会通过 Carsome 获得更广泛的市场需求。

Flipkart 推出社交电商品牌 Shopsy：沃尔玛旗下印度电商平台 Flipkart 于近日推出社交电商品牌 Shopsy。微商群体（或者打算成为微商的群体）可通过 WhatsApp 等社交软件成为 Shopsy 的商品经销商。

让微商群体在其社交网络分享 Shopsy 产品并获得订单，然后由 Flipkart 负责配送。这对于社交电商平台来说具有重要意义。Shopsy 对微商群体免费，但平台上的卖家需支付平台服务费。

Flipkart 高级副总裁 Prakash Sikaria 表示，Shopsy 将帮助微商群体在未来建站。Flipkart 的目标是在 2023 年前让 2 亿 5 千万微商群体加入 Shopsy。该平台将提供约 1.5 亿个商品，这些商品主要来自时尚、美妆、移动设备和家居等类目，但不包括杂货类商品，而 Flipkart 主要以批量订单为主。Shopsy 的目标是推动电商业务在社群和微商群体的发展，因为用户往往会投入诸多时间和信任在这些群体上。

Zomato 将于下周开启 IPO 并计划重启百货配送业务：印度外卖独角兽 Zomato 在昨日的线上新闻发布会上公开表示，将在下周的 7 月 14 号到 16 号期间进行其 13 亿美元规模的 IPO 认购。

据了解，Zomato 将自身股价定价在 72 到 76 卢比之间（约合 96 美分到 1 美元），目标估值上限为 85.6 亿美元（也有媒体指出 Zomato 希望将 IPO 估值提升至 100 亿美元）。IPO 后，Zomato 将在银行持有 20 亿美元资金，并在印度证券交易所登陆上市。此外，如此前指出，上市后，Zomato 也将成为印度首家在其国内上市的当地大型互联网消费企业。

Zomato 在今年 4 月底时向当地市场监管提交了 IPO 申请。当时，该公司计划的募资规模约为 11 亿美元（825 亿卢比）。

另一方面，Zomato 也在发布会上证实了对当地百货配送平台 Grofers 的 1 亿美元投资，为 2 家企业间长达一年多的收购传言画上了一个相对满意的句点。去年 4 月份，曾有消息指出 Zomato 正计划收购 Grofers。到了今年 5 月，有消息人士称 Zomato 将会 Grofers 进行一笔 1 亿美元的投资，以帮助自身在百货配送领域的发展。现在这一消息正式得到落地。