印度外卖独角兽 Zomato 在昨日的线上新闻发布会上公开表示，将在下周的 7 月 14 号到 16 号期间进行其 13 亿美元规模的 IPO 认购。

据了解，Zomato 将自身股价定价在 72 到 76 卢比之间（约合 96 美分到 1 美元），目标估值上限为 85.6 亿美元（也有媒体指出 Zomato 希望将 IPO 估值提升至100 亿美元）。IPO 后，Zomato 将在银行持有 20 亿美元资金，并在印度证券交易所登陆上市。此外，如此前指出，上市后，Zomato 也将成为印度首家在其国内上市的当地大型互联网消费企业。

Zomato 在今年 4 月底时向当地市场监管提交了IPO 申请。当时，该公司计划的募资规模约为 11 亿美元（825 亿卢比）。

另一方面，Zomato 也在发布会上证实了对当地百货配送平台 Grofers 的1 亿美元投资，为 2 家企业间长达一年多的收购传言画上了一个相对满意的句点。去年 4 月份，曾有消息指出 Zomato 正计划收购 Grofers。到了今年 5 月，有消息人士称 Zomato 将会 Grofers 进行一笔 1 亿美元的投资，以帮助自身在百货配送领域的发展。现在这一消息正式得到落地。不过，也有匿名人士指出，老虎基金也加入了 Zomato 对 Grofers 的投资，并使得这轮投资规模达到 1.2 亿美元。而 Grofers 的估值也因此从此前的 6.5 亿美元左右达到了 10 亿美元以上。

在本次的发布会上，Zomato 透露计划在未来几个季度内恢复百货配送服务。Zomato 的首席财政官 Akshant Goyal 称，除了投资 Grofers，该公司很快将会在 Zomato 的 App 上推出百货配送服务以再次进入这一领域，但这一服务的确切上线时间有待最终确定。

去年 4 月，Zomato 在印度的 80 多个地区推出了杂货配送业务 Zomato Market。不过在疫情的影响下，这一服务随后于当年 6 月份下线。而在 Zomato 今年对 Grofers 的投资传言中，有消息人士表示 Zomato 一直希望通过与相关公司的合作进军百货商品领域，对 Grofers 的投资则或许是出于这一动机。

根据 Zomato 在今年 4 月份提交的 IPO 文件，Zomato 称将会把 IPO 资金的 75% 用于促进其业务增长，这包括吸引客户、改善其交付系统的基础技术架构、以及进行战略收购等方式。未来，或许可以看到 Zomato 对当地杂货配送领域中的更多其他企业进行投资或收购动作。