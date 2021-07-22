今日，OPPO 在重庆举行 “不止于快——OPPO 闪充开放日” 活动，分享其在闪充技术上的最新探索成果。作为快速充电领域的领导者，OPPO 在引领大功率、高速度充电的基础上，致力于通过升级整合技术解决方案，为全球用户提供 “全场景综合最优的充电体验”，帮助用户在 5G 时代摆脱 “电量焦虑”。

OPPO VOOC 闪充首席科学家张加亮表示：“OPPO VOOC 闪充技术平台一直专注于包括充电器、数据线、PMIC、电池等在内的整个充电系统的技术迭代与革新。今天，不论消费者选择有线或无线充电的方式，VOOC 闪充系列技术都能满足人们对快速充电的多样需求，甚至在极端的环境条件下也不例外。”

安全：多重创新升级，安全充电更放心

速度与安全一直是 VOOC 闪充技术平台的两个核心考量。在五重安全保护体系、隔离性电荷泵等技术基础上，OPPO 在硬件材料、AI 算法、结构设计等方面深入探索，为 VOOC 闪充技术平台陆续引入了多项创新安全技术：

低阻抗 熔丝 ： 五重安全防护中的熔丝保护，能在电流过大或出现其他异常时立刻熔断，从物理层面保证电池安全。新一代熔丝内阻更低、性能更高，提升了局部效率，进一步优化了充电安全性。

五重安全防护中的熔丝保护，能在电流过大或出现其他异常时立刻熔断，从物理层面保证电池安全。新一代熔丝内阻更低、性能更高，提升了局部效率，进一步优化了充电安全性。 氮化镓（GaN）电子开关：OPPO 计划采用氮化镓电子开关取代手机充电电路里常见的硅 MOSFET，以更小的器件体积实现相同的功能效果，不仅占用更少的手机主板面积，还能利用其低阻抗、高耐压的特性，降低充电路径产热，提升充电效率与可靠性。

内串双电芯：串联双电芯可在同等功率下实现更小电流、更快散热。内部串联结构设计能在保留双电芯充电性能的同时，更充分地利用机身内部空间，同等空间下提升至少 5% 的电池容量。

电池安全检测芯片：OPPO 定制研发的电池安全检测芯片通过实时监测电压跌落情况，智能检测电池是否产生内部损伤。搭配的 AI 算法能精确识别复杂的电压跌落场景，在确认电池未受损时保持充电效率；在发现电池受损时则向用户发出 “电池状态异常” 提醒，启动充电保护机制，避免安全隐患。

夹心式安全电池：OPPO 引入全新的复合集流体技术，替代传统铝箔，打造了夹心式安全电池。复合集流体使用一层新型的复合材料作为基体，采用尖端工艺镀上两层铝层，形成一个 “三明治” 夹心结构，然后在这个结构两面各涂覆一层安全保护层，形成五层安全保护结构。夹心式安全电池从源头杜绝外力损坏导致的电池内部短路。OPPO 实验室测试显示，在不影响电池性能前提下，夹心式安全电池可以做到 100% 通过针刺与重物冲击实验。

智慧：该寿命长时就长，该速度快时就快

手机电池容量随使用时间增加会逐步衰减，维持活性锂离子数量是影响电池容量的关键。业界普遍认为，负极电势大小是影响活性锂数量的主要因素之一，所以检测并控制负极电势成为关键。

OPPO 已经掌握一种方法，能够动态地实时获取、跟踪手机电池的负极电势，进而将其控制在合理范围之内，从而让用户拥有更长时间的续航与电池寿命；或在保持寿命不变的情况下，智能动态地调控充电电流，获得更快的充电速度。即使在电池正常老化后，该技术依旧可以长期适用。

智慧充电技术对手机充电的各项核心性能指标都能带来显著提升：

电池寿命： 在保证与 65W 超级闪充充电速度相同，满充满放的循环充放 1500 次后，电池还能拥有 80% 容量，相较于国家标准要求的电池寿命延长高达 3 倍；

在保证与 65W 超级闪充充电速度相同，满充满放的循环充放 1500 次后，电池还能拥有 80% 容量，相较于国家标准要求的电池寿命延长高达 3 倍； 充电速度： 由于能实时掌握电池可承受的最大充电能力，它可支持在特定需求场景下将充电速度进一步智能提升——满血模式下，能将 65W 超级闪充的充电速度再提升 20%，充满一块 4500mAh 的电池只需 30 分钟；

由于能实时掌握电池可承受的最大充电能力，它可支持在特定需求场景下将充电速度进一步智能提升——满血模式下，能将 65W 超级闪充的充电速度再提升 20%，充满一块 4500mAh 的电池只需 30 分钟； 温升表现：针对不同使用场景，智能预判电流与发热情况，动态匹配充电功率，在充电速度与温升表现之间达到最佳平衡，让用户能更舒适地 “边充边用”。

极限场景：不惧极寒，随时随地享受闪充体验

环境温度过低时，锂离子在电池中扩散效率会急剧下降，从而很容易达到电池的极限电压。此时，强行给锂电池充电可能导致严重析锂情况发生，引发电池内部短路，影响电池寿命和性能，甚至起火燃烧。

OPPO 极限低温充电技术能通过算法计算出最佳升温速度，让电池在充电前提前升温。测试数据显示，在低于零下 20℃的低温下，电池温度能在几十秒内升至 10℃以上，随后即可开始正常的充电流程，实现正常闪充体验。

安全、高效、无负担，是 OPPO 长期以来探索闪充技术的追求。从 2014 年推出至今，OPPO 在快充领域的全球专利申请超过 3000 件，并通过 30 余款搭载 VOOC 闪充系列技术的手机产品，惠及了全球超过 1.95 亿用户。此外，OPPO 正通过 “闪充生态合作伙伴计划” ，将 VOOC 闪充系列技术赋能更多终端设备，拓展闪充生态布局，触达家居、办公、车载、公共场所等高频充电场景，为全球更多消费者带来 “随时随地可闪充、万物皆可闪充” 的体验。