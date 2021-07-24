在当今这个数据大爆炸的时代，各行各业对数据质量和精准度的要求也日益增长，比如数据更新是否及时，数据的真实性等问题。同时，企业在数据协作共享、数据安全及隐私保护等方面也都迎来了前所未有的挑战和机遇。在当下正在逐步兴起的去中心化的数据治理模式趋势下，在上个世纪盛行的中心化治理模式已经显得格格不入。

以数据中心及中心化的 App 为代表的云 1.0 时代成就了一大批公有云服务提供商，移动网络边缘计算（MEC 多接入边缘计算）及分布式应用（DApp）的诞生则标志着云 2.0 时代的到来，企业也可以借助 5G、边缘云及区块链等技术服务大幅提升自身竞争力。

行业变革之中，随之而来的三大挑战分别是：如何解决企业在商业合作中的信任问题；如何解决数据质量、数据安全和隐私保护等；如何通过结合边缘计算、区块链及联邦学习技术为企业创造最大的商业价值等问题。

面对这些行业挑战，讯琥科技提出了结合 “边缘计算+区块链技术+联邦学习” 技术的解决方案。

近日，讯琥科技创始人兼 CEO 黄寅宣（Enshen Huang）先生接受了动点科技的专访，他提出：“首先，我们利用区块链技术，通过共识算法来解决无中心机构状况下的多方 ‘信任’ 问题。其次，利用联邦学习的技术特点来解决数据隐私和安全的问题，即在数据不离开本地数据库的前提下，通过区块链来管理分布式机器学习和模型训练结果。最后，依靠边缘计算节点实现分布式的架构，最终使得多方灵活接入成为可能。”

黄寅宣先生拥有 23 年的 IT、云服务和电信经验，是前爱立信 5G 核心网部门专家。在创办讯琥科技之前，他在爱立信担任亚太区核心网络首席顾问一职。谈到创立讯琥科技的初衷，他坦言：“我见证了整个移动互联网的崛起和发展，随着运营商纷纷布局 5G 网和多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing, MEC），以及区块链等技术的逐步成熟和广泛深入应用，企业对数据的安全及隐私的要求越来越高，比如医疗、金融等、制造业等，近几年，我认为对于很多行业的重大机遇已经来临，很多行业都会发生很大的改变，同时也意味着很多新的的机会，所以在 2018 年底，我决定创办讯琥科技。”

同时，区块链技术在多个行业的合理和深度应用可以为企业创造更多的商业价值。比如对数据的安全系数及隐私更加敏感的医疗行业，根据最近的 Healthcare Weekly 的数据指出，区块链技术可以帮助医疗企业每年降低 1500 亿美元的成本。同时，根据最近 Cointelegraph 和 Forbes 的数据指出，可以为供应链行业降低 4500 亿美元的成本，为制造业增加 1760 亿美元的附加价值。所以，对于这些行业的企业来说，如果能很好的利用区块链的技术对他们而言会有巨大的收益。

目前，讯琥科技致力于为全球的企业提供数字化转型的整合解决方案，结合 “边缘计算+区块链技术+联邦学习” 技术，为企业提供软件+平台+硬件整合一站式解决方案，助力企业通过可信自动化推动数字化转型。

在具体技术方案上，利用区块链的技术的能力，将 “信任” 作为规则嵌入到多方之间的交易活动中，所有在记录在链的记录与结果都是不可篡改的，并能有效的避免单点的故障。通过共识的算法实现业务逻辑的自动化执行。

其次，联邦学习技术的能力，该技术的运用可以合理的保护数据的隐私安全，同时与区块链技术的集成可以严格的把控数据的质量问题（事前权限管理，事后审计跟踪）。企业可以根据自己的需求选择托管在中心化还是分布式的边缘节点中。

最后，边缘计算的能力，可以帮助企业实现大宽带和超低时延数据传输，支持 5G 的各项应用服务，提供高度分布式的云资源，支持在移动网络边缘为 IoT 终端提供服务。

最终效果上，企业的数据可以不离开本地数据库，因此无需进行麻烦的数据脱敏。而是将算法推送到每个数据节点，也能够解决算法的归属和计算编排。多中心接入贡献的大量的具备不同特征的数据样本，使用联邦计算，使得训练的结果更加的准确和可信。同时，每次训练的数据分享、算法归属、过程参数、训练模型全部记录上讯琥链，操作全程可追溯，不可篡改，确保数据质量。

市场规模方面，根据 IBM 的对企业数据安全的调查的研究报告表明，全球的每个企业每年因为各类数据安全问题（数据泄露）平均损失 3680 万元/年，特别是医疗行业，所有行业里面受到数据攻击的次数和影响程度最高的，平均每个企业的损失更是高达 7130 万元/年，同时，企业平均为修复和恢复数据的时间周期为 280 天。而讯琥科技认为区块链+边缘计算+联邦学习技术能够有效的帮助企业解决数据安全相关的问题，市场前景广阔。

例如，在医疗行业，由于各个医院对患者数据隐私安全的控制和保护，医院之间无法共享数据获取到更大的样本量进行研究和分析。讯琥的特锐达服务区块链云平台（TERRACUDA）和讯琥链（SnapScale 联盟链），同时结合应用边缘计算和联邦学习的技术能力和特点为医院之间提供一个安全数据互享的平台，所有医院只需查看到彼此提供的输出的最新模型即可，最新的模型都是根据医院真实和最新的数据建立而成，医院和制药公司获得最新模型后，就能够获得最新的真实信息，可以帮助医院和制药公司缩短前期调研和研发的周期，真实的数据模型也能帮助医院和制药公司更快更好的确定研发的方向，提高效率。企业之间的数据共享协作提供高效安全的解决方案，如下图：

目前，讯琥的商业模式主要聚焦在结合边缘计算、区块链技术、联邦学习这三个技术的应用领域，为企业提供创新、高效安全的解决方案。结合以上三个领域的技术创新将带来多方共赢的商业模式，在移动网络边缘孵化一个全新的生态。

黄寅宣认为：“讯琥（XENIRO）这样的初创公司具有灵活、开放、中立的特质，能够不受束缚地进行创新，非常适合为企业发起新技术集成应用平台建设。”

从 5G 时代开始，移动网络的价值创造将不断向 B 端延伸。产业互联网的兴起和发展将最终实现万物互联，推动各个行业的数字化转型。而数据作为产业互联网中的核心生产要素，在采集、传输、存储、处理、应用等各个环节所面临的安全挑战将直接影响其最终价值。黄寅宣先生认为：“边缘计算、区块链、联邦学习的组合是应对这一挑战的有效解决方案。”

讯琥科技想要帮助企业加速转型，通过在 “边缘计算+区块链+联邦学习” 为企业孕育出一个全新的生态系统，利用相关的新技术的集成让企业能够以数据为驱动，为企业客户提供各类增值服务。

最后，讯琥科技也在围绕区块链及机器学习技术，打造一个技术的自由的生态圈，为对区块链和机器学习的学习者和研究者们提供一个自由学习和交流的机会和平台。