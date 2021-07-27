从移动互联网普及的不断加快到疫情对线上需求的大力推动，近年来，“变化” 成为了当下最为直观的一大主题。体现在数字营销领域，随着数字化进程的加速发展，这一领域也正迎来一场新的变革。

根据调研机构 Strategy Analytics 发布的最新研究报告显示，到 2020 年底，全球超过 6.65 亿家庭（相当于 34% 的全球家庭）拥有智能电视。到 2026 年，这一数字将上升到 51%， 这意味着智能电视将会出现在近 11 亿家庭中。

广告科技公司萃弈（The Trade Desk™）在《智能大屏风潮来临——电视趋势展望报告》中指出，2020 年期间，在美国，智能大屏（Connected TV）所能触达的美国家庭数首次超过传统有线电视。萃弈表示，随着海外智能大屏渠道在数字平台领域的快速普及，越来越多的用户将开始转向数字媒体，智能大屏市场也将随之顺势崛起并持续升温，智能大屏将成为广告主与消费者建立沟通的重要渠道。

然而，营销人员在抓住兴起的机遇时，也要面对其他更多挑战，例如广告活动 KPI，业务增长，消费者习惯变化，广告标识符更迭等等。在这样的背景下，萃弈在近日宣布推出了全新广告交易平台 Solimar，希望在快速发展的数字市场环境帮助让营销人员将广告活动与业务目标连接，灵活运用第一方数据，在保护消费者隐私的同时做到进一步的精准营销。

萃弈联合创始人兼首席执行官 Jeff Green 表示，“与传统 ‘围墙花园’ 不同，Solimar 是一个透明且能跨渠道实现精准营销与监测的平台。” 一方面，Solimar 以便捷安全的方式融合广告主的第一方数据，并集合了众多优质合作伙伴，形成了先进的监测体系。另一方面，在大幅简化操作的同时，它也提供了设定广告及业务目标高级功能，通过萃弈的 AI 工具 KOA 更精确地优化广告活动，从而将广告表现与业务目标互相关联。

萃弈中国总经理陈传洽（Calvin Chan）告诉动点出海，从更具体的角度而言，Solimar 的价值首先是在于它能够把营销活动变得更为直观。“很多人会认为广告投放是一个偏向于执行层面的活动。然而在这个过程中，人们往往会发现这些活动的目标很难直白的体现在企业经营的层面上。比如对一个企业的 CMO 来说，他可能需要以主导者的角色负责企业整个的营销活动，但就广告活动或者广告项目来说，他可能不会去关注太多——因为这些活动与企业经营的关联程度不够丰富。Solimar 的出现则能够很大程度上改变这一现状。通过 Solimar 这个更加智能化、自动化的系统，管理层可以更加明确地认识到这些广告活动将对企业经营带来怎样的贡献，或者换句话说就是以营销目的来指导营销活动。”

其次，陈传洽强调，Solimar 所能带来的另一大改变是对数据应用的革新。他进一步解释到，从行业的历史因素上来看，长久以来，无论是第一方数据还是第三方数据，广告主在搭建相应的数据系统方面的进展不够明显。“如今，大家在这件事情上开始发力，Solimar 则可以让这些数据和广告投放更好地结合。” 而除此之外，Solimar 还可以让数据应用的过程变得更加开放透明。

以企业出海为例，“中国企业在出海营销时往往找一些头部媒体平台投放广告。但这其中会产生一个非常实际的问题——头部平台通常不与外部数据相通。而 Solimar 是一个中立、开放的平台，融合众多优质的第一方和第三方数据，为广告主提供基于数据的分析洞察，不断优化自己的决策方向。”

当然，对萃弈自身来说，Solimar 显然也有着更多的承载。“萃弈始终对开放互联网保持着拥抱态度。Solimar 拥有强大的人工智能引擎 KOA，先进的监测体系，以及平衡私隐与精准的解决方案，目的是创造更优质的用户体验，真正帮助用户掌握广告活动成功的关键决策。可以说，Solimar 是萃弈过往经验和文化理念的极致体现。”