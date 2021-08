BEYOND Virtual｜建立韧性：创新如何使马来西亚企业促进经济？

BEYOND 国际科技创新博览会聚焦科技,关注科技对各行业的影响和变革,与科技去推动可持续发展,将于澳门威尼斯人金光会展中心进行,设立近 5 万平展区,吸引世界五百强,大型跨国企业,独角兽创新企业以及新型初创企业超 500 个展商参与,20000+专业观众,同期举行开幕式和数十场垂直论坛,国际投融资峰会,合作对接会,通过线上线下两种形式结合进行,将邀请全球顶级嘉宾分享行业风向以及创新趋势。

BEYOND 邀请到 WORQ 一道共同举办 BEYOND Virtual 马来西亚线上会议。WORQ 将会携手动点国际 TechNode Global 主持此次 BEYOND Virtual 线上会议,就 “建立韧性:创新如何助力马来西亚企业推动经济增长” 展开讨论,会议将邀请来自 MDEC,Kairous Capital,FAVE 以及 Maxis 的嘉宾为大家进行分享介绍。更多关于 BEYOND Virtual 的主题和嘉宾将在近期一一进行揭晓,敬请期待。

以下为嘉宾信息

(顺序不分先后)

01

Stephanie

WORQ 共享办公空间联合创始人兼 CEO

Stephanie 是 WORQ 的联合创始人兼首席执行官,在那里她萌发想法,引领公司不断发展。作为为数不多的盈利初创公司之一,她在遭受来自新冠肺炎大流行、油价崩溃和马来西亚政府变革的三重压力下,成功筹集了资金。她曾任厦门房地产投资中心的业务发展和投资者关系主管。在三年多的时间里,经过她的努力,REIT 实现了从 1MbRb 到 2bRb 的增长,在其峰值时每年提供高达 27% 的股东回报。这是迄今为止 REIT 甚至行业内取得的最高回报。在房地产行业的平均收益率为 5% 的情况下,其拥有房产的平均收益率则高达 14-16%。

02

Gopi Ganesalingam

MDEC 副总裁

Gopi Ganesalingam 是一名金融专业人士和企业家,在过去 30 年他一直在亚太地区从事行政和董事会相关事务。Gopi 曾在松下 Matsushita, 美国运通国际 American Express International, 朗讯科技公司 Lucent Technologies, 澳大利亚电信 Telstra Australia, Salesforce.com 以及谷歌 Google 等知名公司工作过。Gopi 现任马来西亚数字经济公司 Berhad(MDEC) 副总裁,主要负责该公司技术生态系统与全球化,该公司是负责发展马来西亚数字经济的政府机构。在 MDEC,Gopi 是有才华的企业家的伯乐,他大力支持这些企业家实现他们的商业愿景,站在了时代的前沿。Gopi 致力于发展马来西亚新兴的数字经济,以实现可持续和包容性的社会经济发展。Gopi 的最终目标是通过政府干预、商会、调整投资者/资助者、政府和商会来联系和推动全球数字经济,而所有这些行为及主体都将将全球技术企业家联系起来。

03

Joseph Lee, 特许金融分析师

执行合伙人,Kairous Capital

Joseph Lee 在整个亚洲地区的跨境私募股权和风险资本投资方面拥有超过 15 年的经验和专业知识。在其职业生涯中,他成功地在中国、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾等地投资了 20 多家公司。

他于一家区域精品风险投资公司开始了他的投资生涯。随后,他作为先锋队伍加入了 Kuwait 贷款公司 (KFH),并在亚洲建立了 KFH 的私募股权部门。在他受雇期间,他帮助 KFH 在亚太地区建立了第一个伊斯兰私募股权基金,此基金收盘价约为 1 亿美元,专注于控制收购交易。

2015 年,他成立了 Kairous Capital,希望成为区域领先的在跨境投资领域区域领先的私募/风投公司。Joseph 的跨境工作经验进一步扩展到技术领域,主要涉及金融科技、保险科技、电子商务、数字健康等。当中一些被投资的公司成功地从腾讯和联想等科技巨头那里获得了进一步的资金,也有一些公司成功撤出在香港证券交易所和上海证券交易所的首次公开募股。

他拥有加拿大麦克马斯特大学的商学学士学位,并且自 2000 年以来一直是 CFA 特许经营持有人。

04

Rob Sewell

Maxis 首席技术战略官

Rob 领导技术战略部门,为 Maxis 推动关键的战略举措,拥护创新,并指导 Maxis 网络发展,以维持和提升我们在技术、成本效率和绝佳客户体验方面的领先地位。

Rob 于 2018 年 8 月加入 Maxis,担任公司战略主管,并于 2019 年 5 月被任命为首席数字化与转型官。他在电信行业拥有超过 25 年的经验,在行业领先企业及初创企业以及整个 IT 和网络技术的领先战略、交付和运营方面均拥有丰富实践。

在加入 Maxis 之前,Rob 担任一家印度电信公司的首席信息官 (CIO) 和网络规划主管,推动了生产力的重大提高。在此之前,Rob 在澳大利亚澳洲电信工作了 18 年,他在那担任声音与融合总监,随后又担任建筑总监。他在澳洲电信的工作始于研发,之后过渡到交付,然后担任转型工程角色。

Rob 拥有西澳大利亚大学的工程学学士学位(荣誉)和理学学士学位。

05

Yeoh Chen Chow

FAVE 联合创始人

Yeoh Chen Chow 是东南亚金融科技忠实信任平台 FAVE 的联合创始人。FAVE 帮助成千上万的本地企业实现数字化,从餐馆、咖啡馆、零售商、水疗中心、美容和健康工作室、服务提供商、景区景点到酒店均有涉猎。FAVE 于 2021 年 4 月被 PineLabs 集团收购,也基于此 Favehuo 获得了该集团在东南亚的 3 家子公司——分别位于马来西亚、新加坡和印度尼西亚。他也是东南亚地区健身分享平台 KFit 的联合创始人。

在此之前,他曾担任过亚太集团的区域运营总监、JobStreet.com 的产品经理以及 Accenture 的管理顾问等职位。他是艾森豪威尔大学的研究员以及康奈尔大学的毕业生。他也是一名天使投资人,在区域内投资了许多早期初创公司。

