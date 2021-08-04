据外媒报道，获 YC 支持的印度教育科技初创公司 Skill-Lync 已在 A 轮融资中获得 1750 万美元，由 Iron Pillar 领投，投资金额为 1500 万美元，YC、Better Capital 及部分天使投资人参投。

Skill-Lync 由 Sarangarajan V. Iyengar 和 Suryanarayanan P. 在 2018 年创立，并于 2019 年加入 YC 冬令营孵化计划，旨在弥补学生在学校所学知识技能与行业招聘要求之间的差距。该公司开设了多门以就业为目的的跨学科课程，与超过 800 个行业专家展开合作，为印度和其他国家的学生提供医疗、机械、电气和计算机科学工程等行业课程。

Skill-Lync 周二的声明表示，此次融资的目的在于增加课程数量，创建一个实力更为强劲的管理团队，并向国际市场扩展。

Iron Pillar 的管理合伙人 Anand Prasanna 表示，在过去二十年，除计算机科学以外，工程教育和技能提升少不了要运用数字技术，更何况，当今世界对于跨学科应用工程技术的需求越来越旺盛，这是个绝佳的机会，让我们可以打造出市值过亿的教育科技公司。也为我们向其他相关领域扩展打下坚实基础。

疫情肆虐后，印度教育科技公司发展迅速。截止至目前为止，投资者已经在该领域投入了 20 至 25 亿美元，其中，Byju’s 所获融资最高，为 15 亿美元，紧随其后的是 Unacademy，获得 4.4 亿美元融资。除此之外，还有 Classplus 和 Teachmint 等公司获得融资。