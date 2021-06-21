据外媒报道，印度在线教育平台 Byju’s 已从 IIFL 和 Maitri Edtech 两位新投资者处筹集了 5000 万美元。据了解，IIFL（India Infoline Finance Limited）以 3500 万美元（25.5 亿卢比）领投了这一轮融资，而 Maitri Edtech 则投入了 1500 万美元（10.85 亿卢比）。至此，该公司在 2021 年的融资已超过 15 亿美元。

值得注意的是，在本月中旬，Byju’s 刚完成了一轮近 3.4 亿美元规模的融资。这笔融资由瑞银集团、Zoom 创始人袁征、黑石集团等投资者提供。融资后，Byju’s 的估值增长至 165 亿美元，该公司也因此得以成为印度估值最高的初创公司，超过了 160 亿美元估值的 Paytm。而在这轮融资之前，Baron Funds、B Capital（由 Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 联合创立）、XN Exponent Holding（美国对冲基金）联合领投了 Byju’s 10 亿美元融资。

另一方面，除了获取多笔大额融资，Byju’s 的收购动作也更为频繁。仅在今年前 4 个月时间内，Byju’s 便已进行了 5 起共计涉及 15 亿美元的同行收购。

自疫情爆发以来，印度在线教育领域有了显著发展。包括 Vedantu 在内，Byju’s 的众多同行均获得了不同程度的新资本注入。

目前，Byju’s 正在大力进行其扩张动作。据该公司透露，接下来将会通过一对一在线教育产品 “Byju’s Future School” 进入美国、英国、澳大利亚、巴西、印尼、墨西哥等地区。

编译：Ceci