8 月 8 日，东京奥运会胜利闭幕，中国喜获 38 枚金奖，位居全球第二。此次奥运会上，中国队表现喜人，再一次激发了国人对体育的关注和热爱。8 月初，国务院印发《全民健身计划（2021-2025 年）》（以下简称《计划》），为未来五年全民健身战略指明新的发展方向，明确提出了到 2025 年，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元，这意味着体育产业将迎来更好的发展机遇。

根据国家统计局及国家体育总局的数据，2019 年，全国体育产业总规模（总产出）为 29483 亿元，比 2018 年增长 10.9%。随着国家整体及公民个人对于健康的重视，尤其是在疫情期间体育对于国民健康的重要性，体育产业将迎来更迅猛的发展，这无疑需要更多的人才加入其中，猎聘大数据显示，体育产业人才需求增长势头劲猛， 2021 年 1-7 月体育产业的新发职位比 2020 年同期增长了 24.20%。

一、体育用品新发职位最多，互联网体育企业招聘薪资最高

从 2021 年 1-7 月体育产业涉及的体育用品、体育鞋服、场馆赛事运营、体育运动、体育培训、互联网体育、体育媒体社区、体育经纪八个子领域来看，新发职位最多的领域是体育用品，占比为 38.71%；位居第二的是体育鞋服，占比为 21.27%；排名第三、第四的是场馆赛事运营、体育运动，占比为 14.26%、11.45%。其他的占比都在 10% 以下。从这八个子领域的企业平均招聘年薪来看，排名前二的是互联网体育、场馆赛事运营，为 32.42 万元、31.70 万元。体育用品、体育经纪、体育媒体社区排名第三至第五，企业平均招聘年薪为 23.37 万、21.72 万、20.23 万元。其他几个子领域的企业平均招聘年薪均低于 20 万元。

二、投递体育用品的求职者最多，超 3 成

同一时期，从求职者投递体育产业八个子领域的情况来看，投递人数最多的领域是体育用品，占比为 33.46%；体育鞋服和场馆赛事运营位居第二、第三，投递人数占比为 19.46%、19.04%。投递互联网体育、体育运动的中高端人才占比为 11.48%、10.84%。其他三个领域均小于 3%。

三、体育子领域：体育用品对电商运营人才需求最大，互联网体育对产品经理需求最多

从 2021 年 1-7 月体育领域人才需求较多的六个子领域（体育用品、体育鞋服、场馆赛事运营、体育运动、体育培训、互联网体育）各自的热招职能 TOP10 及其企业平均招聘年薪来看，体育用品的热招职能位居前三的是电商运营、产品经理、java, 其企业平均年薪分别为 21.10 万、45.12 万、45.38 万元。体育鞋服位居前三的热招职能是店长/卖场管理、服装/纺织设计、销售经理/主管，企业平均招聘年薪为 13.23 万、23.55 万、15.93 万元。场馆赛事运营排名前三的热招职能是嵌入式硬件开发、Java、产品经理，企业平均招聘年薪为 56.93 万、33.35 万、33.57 万元。体育运动领域前三热招职能是体育教师/教练、新媒体运营、培训/招生/课程顾问，企业平均招聘年薪分别是 12.43 万、13.58 万、11.52 万元。体育培训三大热招职能分别是培训/招生/课程顾问、篮球教练、体育教师/教练，对应的企业平均招聘年薪是 11.46 万、10.95 万、 11.61 万元。互联网体育热招的前三职能是产品经理、内容运营、Java，企业平均招聘年薪为 41.76 万、30.84 万、39.67 万元。

数据来源：猎聘大数据研究院

从以上体育产业子领域的热招职能和招聘薪资来看，每个子领域的热招职能都不尽相同，都分别体现了该领域的特点，例如体育用品的热招职能偏重电商，体育鞋服则偏重卖场管理和设计陈列；场馆赛事运营的热招职能偏技术性职能和算法；体育运动偏重教练和运营；体育培训则侧重具体的课程、教务；互联网体育偏重产品经理和各类运营。这是由不同子领域不同的功能决定的，职能不同，所对应的薪资也千差万别。

四、体育人才需求最多的公司 TOP10：体育鞋服相关公司占 6 席

2021 年 1-7 月，体育产业相关公司新发职位即人才需求最多的前十公司是：得物 APP、阿迪达斯体育、安踏集团、Keep、春风动力、李宁体育用品、迪卡侬中国、lululemon、花香盛世、虎扑体育。在这十大公司中，体育鞋服类相关公司有 6 家（得物 APP、阿迪达斯体育、安踏集团、李宁体育用品、迪卡侬中国、lululemon）。体育鞋服受到了社会各阶层人士的喜爱，其背后是在人们物质生活提高后对于健康体魄和健康生活的追求，因而也拉动了这类公司对人才的需求。

随着健康生活方式、全民健身理念的普及，未来人们对增强自身体质、提高生活质量会愈发重视，体育产业也将进入蓬勃发展的新阶段，将会释放出更多机会，吸引更多优秀人才投身其中。