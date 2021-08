8 月 11 日,IT 办公设备运营商小熊 U 租宣布完成来自联想创投的战略投资,双方将以 DaaS(设备即服务)业务为重点,全面深化在供应链端、业务端和服务端的战略合作,优势互补,共同为企业客户提供 IT 办公设备全生命周期的服务,以整体性、创新性助力中小企业降本增效。

自 2018 年 5 月以来,小熊 U 租 3 年内完成 8 轮融资。其股东包括腾讯集团、京东集团、联想集团、达晨、东方富海等,并获得国家中小企业发展基金、财政部旗下新兴产业基金、深圳市引导基金、福田区引导基金、深圳国资委下属高新投等 5 支政府基金注资。

作为国家中小企业公共服务示范平台,小熊 U 租主要围绕企业办公场景,为企业提供 IT 办公资产全品类、全生命周期的解决方案,包括 IT 办公设备租赁、IT 技术服务、IT 设备回收、资产管理 SaaS 软件,首创行业唯一全产业链覆盖的生态闭环,解决企业运营中存在的 IT 采购资金占用大、资产管理困难、技术服务响应缓慢、办公设备效率低下、IT 资产闲置等五大痛点,帮助企业重构 IT 资产效率与价值,实现轻资产化转型。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示,“中小企业在智能化转型中面临诸多痛点,联想集团一直积极与中小企业客户共享智能化转型经验,以联想智慧服务助力数字化升级,实现降本增效。我们非常认可小熊 U 租在办公场景智能化方面推出的生态服务闭环解决方案,与联想集团 DaaS 服务存在极强的协同性。未来,双方优势互补,携手为中小企业创造更多新价值。”

联想集团副总裁、中国服务业务群总经理戴炜表示,“联想原厂设备+量身定制的尊享服务及针对性的通用 SaaS 软件,共享联想全国 5000+的服务商资源,整体提升小熊 U 租租赁设备的产品竞争力,尊享服务品质提升客户对小熊 U 租的信任度与忠诚度。而借助小熊 U 租的灵活的授信体系和智能的线上信审平台,与联想百应智能办公平台深度整合,共同打造分时租赁解决方案,共享平台流量,生态合作,共创共赢。”

小熊 U 租总裁华宝城表示,“2020 年 5 月 8 日,小熊 U 租与联想集团达成全面战略合作,所以即使当下全球 PC 市场面临芯片、零部件短缺导致产能不足和供应困难,小熊 U 租的供应链需求仍然得到了联想集团的优先保障和满足。作为工信部认定的国家中小企业公共服务示范平台,小熊 U 租以让中小企业省时、省心、省钱为初心,让中小企业活的更好、活的更久为己任,目前正通过联想百应智能办公平台与小熊 U 租全产业闭环的服务的深度耦合,将轻资产化的 IT 办公设备运营服务覆盖更多中小企业,共同打造中小企业 DaaS 平台,助力中小企业数字化变革与轻资产化转型。”

此次获得联想创投的战略投资后,小熊 U 租将与联想集团在市场、服务、行业、技术等领域深入展开优势互补,以 DaaS 业务为重点,整合生态,共同投入,共担风险,共享利益,深化智慧办公布局,以数字化、智能化的解决方案,促进数字技术与实体经济的深度融合,赋能企业轻资产化转型。

