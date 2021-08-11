近日，国内泛脑功能障碍数字疗法领域公司「南粟科技」获得千万级 Pre-A 轮融资，投资方为梅花创投，华兴资本担任本轮独家财务顾问。本轮融资将主要用于创新产品的研发和市场推广。

南粟科技创立于 2019 年，是一家专注于治疗言语语言、听力、认知障碍等泛脑功能障碍的数字医疗科技企业，其总部位于杭州市未来科技城海创园，在深圳和湖州安吉分别设有研发中心和生产基地，同时在杭州正在打造数字医疗康复示范中心，天使投资人包括泰有基金、杭州余杭区天使梦想基金等。

2020 年 12 月，南粟科技自主研发的首款面向听力或言语语言障碍儿童的数字疗法产品「小南听说」正式面世。该设备通过融合认知科学、智能语音、智能专家系统、多感官融合反馈等关键技术，实现了患者基于家庭场景的自主化康复训练。并通过线上虚拟康复室等技术，打造了连接康复机构、康复师、家庭与患者的线上康复平台系统，实现了人机协同、跨越地域、高效智能的康复治疗模式。同时，南粟科技也在基于小南听说，打造面向医院相关科室的数字化诊疗及数字处方系统，并已获得多家医院的采购意向。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“南粟科技是一家在泛脑功能障碍数字疗法领域的开拓者，服务我国 8000 多万患有言语语言、听觉、认知障碍这类泛脑功能障碍的以儿童老人为主的人群。我们相信王宁远博士带领的南粟科技团队能将临床康复与人工智能等技术深度融合，发挥康复师与智能康复设备各自的优势，形成人机融合的智能化康复手段，将极大提升传统康复模式的效率和效果。期待这个项目不仅能创造巨大商业价值，也能创造巨大的社会价值。”

上市百天内，小南听说就触达了 14 个省份，覆盖了 50 余所康复机构，并已有上千患者使用小南听说进行了康复训练，累计在线训练时长超过了 8000 小时。

未来两年内，南粟科技还将陆续推出针对儿童自闭症、成人失语症、阿尔兹海默症等脑功能障碍群体的数字疗法产品，同时会基于杭州未来科技城的康复示范基地，打造出包含一系列智能硬件系统及远程康复平台的数字化康复体系，并输出给全国上万家医院的相关科室及康复机构，提升康复行业的整体效率，让更多患者享受到高性价比的康复医疗服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。