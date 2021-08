App Annie 发布了 2021 年 7 月月度指数排行榜,以下是详细内容:

全球热门游戏

7 月全球进入暑期档,游戏的下载量通常都会在 7 月达到高点,今年也不例外。7 月全球绝大部分市场的游戏下载量均比上月保持增长。

在 7 月全球热门游戏下载榜单中,超休闲跑酷游戏《兄弟一起冲》继上月登顶冠军后继续蝉联;7 月榜单中出现了两款题材为模拟玩具交易的超休闲游戏 – Trading Master 3D 和 Fidget Trading 3D,其中 Fidget Trading 3D 除了交易场景外,也在关卡中添加了挤压泡泡的 ASMR 解压环节,以增加变化和趣味性。

在 Youtube 和《抖音》中持续火爆的 ASMR 解压场景从去年开始就已经是超休闲常见的题材,在今年题材融合的大趋势下(请见上个月跑酷+女性化题材的产品《长发我最美》),“ASMR+” 的题材融合也来了。

7 月收入榜单上,ROBLOX 继续蝉联冠军宝座。而 Pokémon Go 和《原神》的收入纷纷大涨排名蹿升使得上线半年的 Uma Musume Pretty Derby 排名略微下跌。《二之国:交错世界》本月跌出前十榜单。

其中 Pokémon Go 最受欢迎的活动 Pokémon Go Fest 在 7 月 17 日和 18 日两日在全球线上举办,并在全球 20 个城市举办线下活动。为纪念 5 周年,票价从去年的 14.99 美元折价至 4.99 美元,但今年总内购收入更是超过去年成为史上内购最高月份,另外值得一提的是 Google Play 成为了本次 Pokémon Go Fest 的赞助商。

而《原神》在 7 月迎来了 2.0 版本的大升级,在众玩家翘首以盼的新地图稻妻打开之后,新五星角色神里绫华也为这款游戏带来了相当可观的收入增长,而 8 月的宵宫限定是否能持续这一趋势呢,让我们下月继续期待。

全球热门应用

在全球应用下载榜变化不大,头部依然是几家大厂的争夺,字节的《剪映》作为《抖音》热门剪辑辅助工具,已经连续第二个月保持在前十榜单,目前重点推广的市场主要依然在巴西和印尼。

收入榜单方面,Disney+ 是榜单中增量最大的产品,七月是传统影院暑期档的时期,一系列影片的上线带动了相当一波用户充值,例如怪兽电力公司的衍生剧集《怪兽上班》和迪士尼同名游乐项目《丛林奇航》,尤其是档期一推再推的《黑寡妇》上线当周收入暴涨,7 月收入相比 6 月增长 20% 以上,不出意外地,美英依然是其中贡献最大的市场。

中国大陆热门游戏

目光聚焦回中国大陆,iOS 7 月热门游戏中,由网易游戏和漫威合作推出的 MOBA《漫威超级战争》正式上线,目前观察 7 月当月《王者荣耀》的 MAU 依然稳健。作为网易抢占 MOBA 赛道的又一次尝试,让我们持续关注这款借助漫威大 IP 的游戏是否能有持续的良好表现。

迷你玩出品的 3D 沙盒模拟游戏《迷你世界》在 7 月的暑期高峰进行了【全民创造节】活动,下载量有了大幅增加。上月榜首《摩尔庄园》本月热度有所减少,我们会持续关注其后续的表现。

雷霆游戏的写意水墨风格的修仙放置游戏《一念逍遥》本月依然在榜单中保持比较稳定的水平。完美世界 6 月新发行的 MMORPG 新作《梦幻新诛仙》作为诛仙旗舰如梦仙侠大世界手游在 7 月首次进榜。网易运营 5 年的 SLG《率土之滨》在本月重回前十榜。

中国大陆热门应用

在应用的下载量上,比较大的增量主要来自于《淘特-原淘宝特价版》的大力推广,下载量相比上月增长翻倍还多,自 5 月正式更名以来,《淘特》作为淘宝触达下沉市场的重要 App,依然在持续发力中。

收入榜单上 App 变化并不大,暑期档似乎给视频网站带来的短期收益并不明显,头部厂商变化不大,但《芒果 TV》的季风剧场好剧不断,一些独播剧例如《我在他乡挺好的》和《法医秦明之无声的证词》给芒果 TV 带来了一定量的收入增加。

注:上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 8 月 10 日的所有时间段的当前估算数据。