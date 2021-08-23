科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.08.16-2021.08.22）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

历时三个月后，印度外卖巨头 Zomato 对当地百货电商平台 Grofers 的 1 亿美元投资终于落地。作为结果，Grofers 向独角兽阵营再次迈出了一步坚实的步伐。当然，最重要的是，获得 Grofers 9.3% 股份的 Zomato 也离 “拥有前者” 的这个梦想更近了一些。

一直以来，Zomato 都在希望进军百货商品领域以实现对自身食品配送之外业务的扩张。尽管 Zomato 曾一再尝试推出百货配送业务 Zomato Market（这一服务于去年 4 月份上线，受疫情影响后于同年 6 月份下线，在今年 7 月份时 Zomato 则表示正考虑重启这一业务，但并未透露具体上线时间），但有消息人士指出，Zomato 希望的是通过与相关公司的合作进军百货商品领域，而不是去亲自在这方面成立业务。

作为结果，早在去年我们就已看到有消息称 Zomato 或将以 7.5 亿美元的估值收购 Grofers。尽管这一传言没能实现，在今年，Zomato 依然通过参与对 Grofers 的投资间接实现了其部分目标。此外，据有关人士提出，从长期来看，Zomato 还是会计划收购 Grofers，而并不仅仅局限于拥有后者的部分股权。

与此同时，在 Zomato 在今年 4 月份提交的 IPO 文件中（该公司目前已经成功上市），我们同样也能看到 Zomato 在百货商品方面的野心——Zomato 在文件中表示将会把 IPO 资金的 75% 用于促进其业务增长，这包括吸引客户、改善其交付系统的基础技术架构、以及进行战略收购等方式。

如前文所述，随着 Zomato 对 Grofers 投资的落地，未来，或许可以看到 Zomato 对当地百货电商领域中的更多其他企业进行投资或收购动作，从而让它的 “Grofers” 梦想更加丰满。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

获得 Zomato 注资后，Grofers 有望成为印度 2021 年第 22 家独角兽：据外媒报道，印度竞争委员会（the competition commission of India, CCI）已同意当地外卖服务公司 Zomato 以 1 亿美元的价格收购百货电商公司 Grofers 和它旗下子公司 Hands on Trades 9.3% 的股票，并将这 1 亿美元作为 Grofers 新一轮融资的资金，但还未最终确定具体交易细节。不过，这也恰巧证实了本栏目此前的报道。

有关媒体表示，在此之前，Grofers 已与老虎基金和 Zomato 签订协议，筹集 1.2 亿美元融资（老虎基金注入余下的 2000 万美元）。如果此次交易进展顺利，可帮助前者估值超过 10 亿美元，获得独角兽身份，成为印度第 22 家独角兽公司。但有关人士提出，从长期来看，Zomato 还是会计划收购 Grofers。

Emeritus 完成一轮 6.5 亿美元规模融资，软银、Accel 领投：据外媒报道，新加坡教育科技初创平台 Emeritus 近日表示已经完成一轮规模为 6.5 亿美元的融资，估值达到 32 亿美元，相比上轮融资，估值实现 400% 的增长，成功获得独角兽身份。此轮融资由软银愿景基金 2 号和 Accel 领投，the Chan Zuckerberg Initiative 和红杉资本（印度）参投。

Emeritus 于 2015 年由 Ashwin Damera 和 Chaitanya Kalipatnapu 成立，是一个为世界顶尖大学和教育机构提供在线课程的平台。课程内容涉及金融、数据科学及分析、AI 和医疗等领域。该公司已与来自欧洲、拉丁美洲及亚洲等 50 多个大学合作，其中包括哈佛大学医学院、哥伦比亚商学院及伦敦商学院。

印度共享出行服务公司 Rapido 获 5200 万美元融资：据外媒报道，印度共享出行服务公司 Rapido 宣布已于近日成功筹集 5200 万美元融资。此轮融资为 C 轮，除 Westbridge、 Nexus Venture 等主要投资方参投外，还有 Shell Ventures、Yamaha 等新投资方的加入，融资后估值将达到 2.35 亿美元左右。截止到目前为止，该公司已经筹集超过 1.3 亿美元融资，其中，上轮融资时间是 2019 年 8 月，金额为 5500 万美元左右。

Rapido 由 Aravind Sanka、Pavan Guntupalli 和 Rishikesh SR 于 2015 年成立，主要是通过电瓶车为用户提供出行及物流运输服务。该公司拥有 1500 多万名用户和 150 万个司机，业务广泛分布在印度将近 100 个城市中。除此之外，Rapido 还在近年开发了三轮车出行服务，且其三轮车业务在 2020 年实现了 400% 的增长，已扩展至印度的 26 个城市。

对话 Twitter 大中华区副总经理窦剑：出海热潮下，游戏品牌如何寻求全球化制胜之道？：Twitter 大中华区副总经理窦剑向《动点出海》表示，现阶段，中国游戏出海厂商正处于一段非常时刻，接下来将会在多个方面迎来潜在机遇。“首先，就出海市场而言，未来将会更加充满想象空间。在游戏类型上，益智类、超休闲游戏、运动及竞速类游戏等有上扬发展的趋势。并且，基于人们对于沉浸式交互体验的热衷和在游戏世界感知现实生活的需求， VR 和 ‘元宇宙’ 游戏也开始逐渐盛行，因此这两个类型预计也会迎来进一步增长。”

印度线上支付巨头 PhonePe 完成 7 亿美元融资，腾讯、老虎基金参投：据外媒报道，印度线上支付巨头 PhonePe 已经完成一轮规模为 7 亿美元的融资。该公司于 2020 年 12 月宣布开启此轮融资，并于 12 月成功获得首笔金额为 3.5 亿美元的融资。

此次的第二笔融资金额同为 3.5 亿美元，由沃尔玛领投，腾讯和老虎基金作为新投资方参投。完成此轮融资后，PhonePe 的估值将增至 55 到 57 亿美元，成为印度估值第二高的金融科技公司，仅次于 Paytm。

PhonePe 由 Sameer Nigam、Rahul Chari 和 Burzin Engineer 于 2015 年创立。2016 年开发了同名的移动支付 App，让用户可实时在线转账和支付。该公司在 UPI 系统（the Unified Payment Interface，由印度国家支付公司开发）中占据统治地位，其 7 月交易总量约为 14.9 亿次，远超排在第二位的 Google（11.2 亿次左右）。

疫情之下，东南亚市场的发展前景究竟如何？：东南亚的科技公司仍在快速发展，几家企业即将上市，并将掀起一股新的投资机会和创新浪潮。今年早些时候，AC Ventures 的联合创始人兼管理合伙人 Adrian Li 在 2021 年 SuperReturn Emerging Markets 关于 “东南亚市场的潜在发展机遇” 的讨论中分享了他的观点并做出预测。