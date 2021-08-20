东南亚的科技公司仍在快速发展，几家企业即将上市，并将掀起一股新的投资机会和创新浪潮。今年早些时候，AC Ventures 的联合创始人兼管理合伙人 Adrian Li 在 2021 年 SuperReturn Emerging Markets 关于 “东南亚市场的潜在发展机遇” 的讨论中分享了他的观点并做出预测。

印尼市场机会颇多，仍会带来丰厚回报

印尼市场规模庞大，GDP 达到 1.2 万亿美元，其消费者也十分了解数字技术，后续将为投资者创造诸多价值。GoTo、Traveloka 和 Bukalapak 等本土企业正计划上市，或可为早期投资者创造出几年前完全无法想象的收益。

这表明虽然其他市场的风险投资从一开始就需要考虑 “区域性” 特征，但印尼的市场规模仍有利于初创公司扩大发展规模，后者仅通过关注当地发展机遇，估值即可升至上亿美元。

与此同时，下一批潜在的技术型独角兽公司正从全球蓝筹投资者那里筹集资金，而这些投资者也想资助那些在高潜力的垂直行业中占据领先地位的公司。

由于投资者在 3-5 年前就已在印尼市场投资，加之此次疫情导致数字化进程加快，所以印尼在未来 2-3 年内可能会诞生 8 家独角兽公司。这些公司主要来自电商及其服务领域，如线上支付公司 OY!、物流公司 Shipper 和 Kargo 、电商服务公司 BukuWarung 和 Majoo。它们在 2020-2021 年间实现了大幅增长。除此之外，金融科技行业也在快速成长，尤其是贷款行业，在政府监管的驱动下，线上金融科技平台与传统银行正合力打造 Neo Bank。

疫情推动数字化应用进程，使高潜力的垂直行业更加成熟

在当今世界，受疫情封锁和员工管理条例的影响，越来越多人和企业开始在线上办公和运营，因此数字化应用进程得以进一步加快。

据过往的应用模型显示，一些行业由于疫情封锁，从而具有广阔的投资前景或已讯速获得投资。在全球范围内，我们可通过在线会议软件 Zoom 和娱乐巨头 Netflix 等上市产品的用户增长及市场估值清晰地看到这一点。

在疫情的推动下，印尼的教育科技公司（CoLearn）、财富在线管理公司（Stockbit）和 MSME 服务公司（ULA、ESB）等企业的数字化应用进程加快。但是，不可否认的是，一些学校使用的技术服务仍旧比较简单，例如其在线会议平台或免费的即时通讯软件。

一般来说，拥有更成熟的客户、企业和数字服务后，上述企业可在市场上获得进一步发展。但是，疫情却使这些方法变成学生学习、人们存钱以及 MSME 企业运营并获得更高收益的唯一途径。

印尼即将加入下一个充满科技投资机遇的超级周期

印尼领先的科技公司纷纷上市，这将在其市场中建立人才和资本循环，从而迎来下一个充满科技机遇的超级周期。用户及相关服务公司的逐渐成熟则为下一次创业浪潮的到来创造了一个完美的环境。

电商等行业即便看似发展成熟，但除全零售以外，其市场渗透率也仅占 10%（主要市场占 50%）。而百货商店和邻里商店等垂直商业行业仍有巨大的发展机遇。

现在是投资印尼数字市场并支持下一代企业家打造颠覆性产业的最佳时机。我们将在未来十年里看到在印尼证券交易所市值最高的 20 家企业中有一半以上是数字型企业。

本文发布于 TechNode Global，原作者为 AC Ventures 联合创始人及管理合伙人 Adrian Li，动点出海经编译后发布。