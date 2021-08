泛娱乐一直是出海领域备受关注的赛道,随着全球疫情常态化,宅家娱乐需求呈现持续增长态势,以实时音视频技术为基础的社交、短视频、直播等泛娱乐行业迎来又一出海窗口期。 据 App Annie 近期发布的 2021 年 Q2 中国厂商社交应用出海下载突破榜 Top10 ,榜单中有 4 款视频交友 App、2 款短视频 App,1 款直播 App、1 款游戏社交 App。从行业趋势上也不难看出,泛娱乐出海实时化的趋势已愈发清晰。

2021 年已过半,泛娱乐出海还将迎来哪些机会?未来泛娱乐出海将有哪些与实时音视频互动结合的新场景和趋势?泛娱乐出海如何破解水土不服魔咒?8 月 24 日,声网 Agora 举办了主题为 “先声夺人·扬帆海外” 的线上媒体分享会,就以上问题进行了深入分析和探讨。

实时音视频成主流互动方式,创新场景出海吸 “睛” 又吸 “金”

2021 年,互动播客迎来了爆发期,越来越多出海企业正尝试接触这一赛道。在声网 Agora 社交泛娱乐产品负责人王奇看来,互动播客在原有 “耳朵经济” 的基础上,通过强话题及兴趣导向,加上互动直播的形式,提升了用户参与度、使用频率、以及社区粘性,因而有比较高的发展潜力。同时,在线 K 歌也迎来了一波新的增长,成为用户所偏爱的线上娱乐形式。据王奇介绍,中东、北美、东南亚、日韩等地区都是此类音视频应用目前最火爆的出海目的地。但相较于国外较为单一的玩法,根据声网服务全球娱乐平台的经验来看,国内音视频应用在玩法上已领先海外数年,这也正是国内实时互动应用出海的机会所在。

疫情常态化下,陪伴社交 APP 用量也有所上涨,以 “一起 X” 为代表的创新场景和玩法正掀起 Z 世代青年社交浪潮,如一起看电影、一起听音乐、一起玩游戏、一起看球赛等。近年来游戏语音也涌现了新的玩法,例如, Among Us 火遍全球,不少做游戏语音的社交平台捕捉到了机会,荔枝的 Tiya 就通过匹配 Among Us 队友,用户实现高速增长,曾达到 iOS 下载总榜和 Google Play 总榜前 50。休闲棋牌游戏《Yalla Ludo》则凭借语音社交+游戏的形式打开了中东市场。王奇总结,“游戏社交化已成为不可逆的趋势,语音的实时互动性更强,能带给玩家更沉浸的体验,很大程度上增强了游戏的社交属性,也提升了玩家的粘性,有助于游戏提升用户活跃和留存。” 此外,直播间 Remote-Play 、声纹变声、实时音视频+游戏等玩法也是实时互动与游戏相结合正在探索的创新玩法和方向。

而在视频互动领域,王奇介绍,在海外,视频互动的玩法还远不如国内丰富,对于国内已经成熟的场景,比如视频相亲、秀场直播、互动电商直播等,也是出海企业不错的选择。对于早已火爆国内的电商直播带货来说,海外市场还在逐渐接触和摸索中,比如东南亚的不少企业已经开始在应用中加入电商直播或多人 PK 直播带货等热门场景,抢占流量变现阵地。据王奇介绍,针对此类互动电商直播,声网已经实现了主播与用户、嘉宾连麦以及带货主播 PK 连麦等更多新颖玩法,可以有效提升直播间的互动及时性和积极性,增加转化率。目前声网已有不少成功的海外客户合作案例,例如东南亚知名社交电商平台 Kumu、印度本土首个直播电商平台 Bulbul 等。依托于声网实时音视频技术的支持,Kumu 已经上线了连麦直播、直播答题(HQ)、电商直播、直播 PK 等多种场景功能,在保障直播质量稳定、可靠的前提下,大大降低了公司在技术开发上的时间成本、人力成本以及带宽的使用成本。

近期 Metaverse 元宇宙概念大火,也是泛娱乐出海探索的新方向。王奇认为 Metaverse 所强调的是用户在虚拟世界里实现深度沉浸体验且与现实世界保持实时同步,而实时音视频技术则可以打破虚拟和现实的边界,帮助用户在虚拟世界中实现低延时、稳定、流畅的实时互动,成为用户的 “耳朵、嘴巴和眼睛”。

面对海内外这些不断创新的应用场景,声网拥有丰富的 API 组合,可以帮助国内外开发者快速创建各类实时互动场景,多方面满足开发者多样化的实时互动场景需求,同时保障稳定、流畅、超低延时的实时互动体验。

技术硬实力+服务软实力,声网助力出海企业破解水土不服难题

到海外市场开疆拓域,其实并没有想的那么简单。声网解决方案架构师周福平指出,网络覆盖质量、弱网对抗和终端设备适配等问题都是出海企业常遇到的几个技术性问题,尤其在近年来出海的几个热门地区,比如东南亚、中东、北非地区较为突出。拿语聊房、视频直播、游戏语音这几个对实时音视频互动需求极高的场景来说,若用户所处的地区网络覆盖质量较差,那么用户在音视频互动时就会遇到高延时的情况,出现声音卡顿、交流内容不同步的尴尬场面。用户在语音实时互动时所处环境的不同,也会遇到回声、背景噪声等严重干扰体验的情况。此外,东南亚等地区用户移动终端种类繁多且性能普遍较差,如何适配不同终端,确保稳定流畅的用户体验也是出海企业需要解决的难题。那么,声网在解决以上技术关键点时具备哪些优势?

SD-RTN™ 保障高质量实时互动体验

声网 Agora 自建的软件定义实时网 SD-RTN™ 覆盖了 200+ 国家与地区,拥有超低延时、高并发、高可用等特性,特别针对东南亚、中东、北美和国内中小城市做网络优化,全球端到端网络优质传输率超过 99%,端到端全球延时中位数 76ms。针对实时语音中经常出现的弱网传输、丢包等情况,声网也拥有一套抗弱网传输与抗丢包算法,目前已经适配 20000 多款终端设备,能够实现 70% 丢包下视频通话流畅、80% 丢包下语音通话流畅。

全链路加速 FPA 提供网络 QoS 保障,提升终端用户访问性能 100%

声网于近日发布的 全链路加速 FPA 利用 SD-RTN™覆盖全球 200 多个国家和地区的高速网络通道,可以为各类出海应用提供出海目标国家/区域的优质网络覆盖,实现跨区域、跨网的实时音视频交互,以及业务数据极速同步,最终提升网络性能超过 100%,降低业务应用的加载时长超过 60%。

声网 FPA 产品负责人施政指出,声网全链路加速 FPA,特别适用于出海应用、游戏加速、移动金融等对于全球网络传输质量有着很高的要求场景。拿游戏场景来说,最终可实现游戏掉线率下降 90% 以上,95% 玩家延迟下降 50% 以上。

3A 算法+AI 降噪算法消除回声与噪声

声网自研的 Agora SOLO、NOVA 两大语音引擎,支持 48kHz 采样率的全频带采样,还原声音高保真度,音频 MoS 分高达 4.7,可为用户提供高清流畅音质体验。针对语音互动中可能出现的回声、背景噪声,声网自研的 3A 算法,可以智能适应各类环境,全面消除回声,并提供超一流的双讲表现,可在不损伤语音音质的情况下,有效消除各类噪音。

对于首次出海的企业,尤其是中小企业来说,除了在技术方面面临困难,在不同的市场环境、政策因素、人文特征,以及数据合规上都面临着一系列挑战。周福平回忆说,自己曾服务过一个面向东南亚市场,针对 95 后年轻群体的交友 App。该 App 运营团队起初仅有 3 个产品经理、2 个研发,但却要求 1 个月内上线,3 个月内就要实现商业化。在有限的资源和时间内,依托声网过硬的技术支撑和丰富的服务出海客户的经验,该客户顺利实现本地化运营,目前已跻身 App Annie 发布的 Q2 中国厂商娱乐应用出海下载突破榜 Top10。

在帮助出海企业实现本地化运营方面,从 App 上线,到留存、变现,再到精细化运营,声网都有在 “润物细无声” 地进行支持。“与问题死磕到底已经成为我们的习惯。你们知道爪哇岛吧,是个风景特别美丽的地方,曾经有个主播在爪哇岛上直播,但是爪哇岛地形比较特殊,网络覆盖质量比较差,他如果来回移动着直播,画面就会卡顿,后来通过我们的分析,找到了问题所在,帮这个主播解决了问题”。聊到爪哇岛上 “不能动” 的主播,周福平仿佛有说不完的话题。