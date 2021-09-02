私募机构 Apollo Global Management 近日宣布，已经完成对 Verizon 旗下媒体业务部门 Verizon Media Group 的收购，并将后者更名为 “Yahoo”。

据悉，本次收购涉及的交易金额为 50 亿美元，包括 42.5 亿美元的现金及 7.5 亿美元的优先股权。收购后，Yahoo 将作为 Apollo 的基金机构 Apollo Funds 旗下的一家独立公司运营。此外，Verizon 也保留了 Yahoo 10% 的股份。值得一提的是，Verizon Media Group 的 CEO Guru Gowrappan 将继续在新 Yahoo 公司中担任这一职位。

Yahoo CEO Guru Gowrappan 在新闻稿中表示，这是 Yahoo 的新时代，交易的完成标志着 Yahoo 以独立实体的身份迎来了新的机遇时刻，这让人十分激动。接下来的未来数载时间将为 Yahoo 作为一家企业和一个品牌带来新的增长和创新，期待与其合作伙伴一起创造这个未来。

不过，CNBC认为，Guru Gowrappan 在 Apollo 的收购完成后很有可能会离开这一岗位。CNBC 在收购完成前的报道中称，Apollo 一直在与猎头公司 Egon Zehnder 合作，以为 Yahoo 寻找新的领导者。

如此前我栏目的报道指出，Apollo 此次对 Verizon Media Group 涉及了众多知名媒体和互联网产品，包括包括 Yahoo Mail（雅虎邮箱）、Yahoo News（雅虎新闻）、Yahoo Finance（雅虎财经）、Yahoo Fantasy、以及 AOL 旗下的科技媒体品牌 TechCrunch、Engadget

Apollo 在新闻稿中称，现今的新 Yahoo 品牌在全球范围内拥有 9 亿月活，是当下全球第三大互联网资产。根据互联网数据调研机构comScore的数据显示，基于全美地区的 PC 和移动设备数据统计，今年 7 月份期间，Verizon Media Group（现 Yahoo，该网站尚未更新新名称）的独立访问流量仅次于谷歌和微软之后。

Apollo 合伙人 Reed Rayman 在新闻稿中说到：“我们期待与 Yahoo 优秀员工的合作，在公司强劲发展势头上再接再厉，将新 Yahoo 打造成独立的消费互联网和数字媒体领导者，从而取得长足成功···我们对雅虎的新篇章充满期待，因为我们将着眼投资于整个业务的增长，这包括加速 Yahoo 客户至上的产品和商务能力，扩大其影响范围并提升用户的日常体验。”

TechCrunch 则在此次的收购报道中表示，这笔交易为 Verizon 多年来试图进军数字媒体领域的努力尝试画上了句点，尤其是就广告技术而言，Verizon 在这方面的投入最终被证明其成本太高且几乎无利可图。而相对于 Verizon 更高层面上的增长战略来说，这种努力也终究在一种浅尝的状态下得到了辄止。

TechCrunch 称，目前尚不清楚新东家将如何用不同方式驾驭这艘大船，但以私募股权机构向来的做法来看，Apollo 很有可能会出售其中的部分资产（或者做出类似的举动），而此前 CNBC 也曾指出Verizon Media Group 的购买方很有可能会将其中的部分资产变现。当然，考虑到 Apollo 所拥有的大量 TMT 资产且也已承诺会继续投资于 Yahoo，该公司也或许会做出与之相异的举动。

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