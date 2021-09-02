继奈雪之后，又一家新式茶饮品牌被传上市。

日前有消息人士透露，茶饮连锁品牌茶百道计划于香港首次公开募股（IPO），计划筹资约 5 亿美元，茶百道已向银行征询有关香港 IPO 的建议，最早将于明年上市。目前，茶百道尚未回应上市传闻。

奶茶 30 年与 13 岁的茶百道

自 1987 年台湾 “春水堂” 发明珍珠奶茶至今，已过去 30 多年。奶茶的发展也经历了几个不同的阶段。

上世纪 90 年代，台湾的奶茶被引入香港，上海、广州等地也逐渐衍生出本土的奶茶品牌。

新世纪的前 10 年，奶茶逐渐走红街头，Coco 等老牌茶饮品牌走向规模化。街客、快乐柠檬等品牌陆续开业。直到如今，茶饮市场几个头部品牌也依然来自台湾、广东等地区。

茶百道也在这个时期的成都开始出现。官网信息显示，茶百道创立于 2008 年，2010 年开始推出茶百道奶茶，门店覆盖我国西南、华北、西北、东北、中南、华东等地区的 253 个城市，目前加盟店总数超过 4000 家，年营业额达 358 亿元，日均销量 448 万杯。

在成立初期的 8 年里，茶百道扩张并不算快，只开了 100 家门店。彼时，奶茶产业已经开始进入 2.0 时期，出现了奶盖等创新调制的新品；奶茶市场再度开拓，喜茶、奈雪等如今的知名品牌开始进入资本视野。但茶百道似乎没有这种好运，纵观其 13 年的发展史，背后并没有没有任何机构的助阵。

2018 年，坐标四川的茶百道在品牌形象中融入了憨态可掬的熊猫元素，使其在众多奶茶中脱颖而出，迅速扩大了品牌认知，开店数量在同一年摁下加速键；2020 年，茶百道在疫情中发力外卖运营，在线下消费一片愁云惨雾中逆市扩张，加盟店数量迅速破千。

据了解，茶百道定位于 “鲜果与中国茶”，主要客群是与奈雪、喜茶等类似的年轻都市女性；价格区间多在 10 元-20 元，处于蜜雪冰城与喜茶之间。

虽然在新式茶饮中的知名度略低于喜茶等高端品牌，但其在 2019 年的十大城市畅销奶茶排行榜中位于成都第二，足以看出茶百道的火爆。

新式茶饮的资本迷局

在经历几年高速发展后，奶茶产业逐渐走向成熟与升级。随着以粉末冲调的初代奶茶逐渐被市场淘汰，新式茶饮市场规模迅速扩大。报告显示，年中国新式茶饮市场规模约为 442 亿元，预计 2021 年中国新式茶饮市场规模约为 1102 亿元，年复合增长率约 20%。

从愈发精致有格调的店面装修风格可以看出，奶茶等休闲饮品店正向以消费体验为核心的品牌化方向发展，这背后自然离不开资本的加持。

2016 年，喜茶与奈雪双双拿下 A 轮融资。从这一年开始，天图投资、IDG、深创投、云锋基金、红杉资本、高瓴资本、腾讯投资等机构陆续进入奶茶赛道当中。仅仅五六年，喜茶与奈雪就完成多轮融资并迅速登顶 600 亿元估值。

企查查数据显示，我国在业/存续奶茶相关企业（包含个体户）32.7 万家，近 10 年来我国奶茶相关企业注册量激增近 80 倍。仅在 2021 年上半年，茶饮品牌就发生融资事件 15 起，披露金额超过 50 亿元，融资事件数量和所披露金额都已经高过 2020 年全年。

2021 年 6 月 30 日，奈雪正式登陆港交所，成为 “新式茶饮第一股”。此后，喜茶等其他连锁品牌也陆续传出上市消息。

但有些尴尬的是，新式茶饮似乎正在一级与二级资本市场遭遇冰火两重天般的待遇：尽管一级市场融资热度不减，但上市后却未能得到二级市场投资者的认可。以奈雪为例，上市当天便破发，之后的两个月里，奈雪股价一路走低，始终未能回到发行价 19.8 港元，估值也始终在 200 亿人民币以下低位徘徊。

近日，奈雪发布上市后首份半年报。数据显示，今年上半年，奈雪的茶营收增长超过 80%，整体业绩扭亏为盈，净利润达 4820 万元。受此影响，在财报发布后的五个交易日里，奈雪的茶股价累计涨幅近 20%。

专家分析奈雪的股价变动主要与其盈利及扩张有关。在上市之初，奈雪表示将募集资金的 70% 用于门店扩张和提高市场渗透率，彼时盈利模式尚未确定，投资者担忧扩张可能会加剧亏损。而最近的财报显示，奈雪门店经营表现超预期，在持续规模化发展中，奈雪的边际成本逐渐降低。

新式茶饮行业并不像互联网行业，可以通过单纯的资本投入获取用户。奶茶的新消费品类本身非刚需的属性，加上消费者不同的口味偏好与价格敏感度，使得这个行业本身很难出现赢家通吃的局面，群雄割据更为合理。这可能也是茶百道、蜜雪冰城等中低端品牌依然有上市机会的原因之一。

食品安全永远的痛

较低的进入门槛同时意味着更大的竞争压力。为提高存活的可能，有资金实力的品牌往往选择通过排队营销+线上营销+饥饿营销的组合拳打造爆款、吸引流量，凸显品牌优势。

千篇一律的网红定位必然导致品牌经营理念的高度相似性，产品的推陈出新与差异化也成为新式茶饮重要的发展方向。此外，为提高市场占有率，快速扩张是各家连锁茶饮品牌的基本操作。

数据显示，奈雪的茶在 2018 年到 2021 年上半年新增开店 352 家；喜茶在 2020 年新开 304 家门店；蜜雪冰城融资前基本保持每年新开 2500 家店。

快速扩张中，对加盟店管理不到位等原因滋生出的食品安全问题屡见不鲜。

刚刚过去的 8 月，奈雪的茶因食品安全问题冲上热搜并两度道歉：在新华社记者 “卧底” 行动中，奈雪的茶北京部分门店存在蟑螂乱爬、使用腐烂水果、抹布不洗、标签不实等问题；8 月 23 日，市场监管总局召开新闻通气会，奈雪的茶成为 6 起食品安全案件典型之一，涉事两家门店均被给予 10 万元处罚。

而最近被传上市的茶百道也不 “干净”，公开信息显示，茶百道曾在不同地区市场监管部门的抽检中发现问题。

2021 年 2 月，上海奉贤区市场监管局执法人员突击检查奉贤宝龙广场中部分奶茶店，茶百道部分半成品没有盖子遮挡，部分食品原料未封口，员工个人已开封的食品与店内原料混放，工作人员健康证不齐全、佩戴口罩不规范。

2021 年 5 月，湖南岳阳楼区市场监管局牵头对城区内茶百道等 5 家奶茶店突击检查，发现茶百道存在使用过期、未经检疫的原料；原材料混放、管理混乱等问题，相关负责人被约谈。

市场准入不严格、监管手段不充分、法律法规不完善等都是食品安全问题的导火索，但企业本身作为行为主体在食品安全事件中有着不可推卸的责任：重视资本运作、轻视门店管理与员工培训、忽视客户投诉是网红连锁茶饮品牌的通病。如果连最基本的安全卫生都做不到，又谈何提升消费者体验与扩大市场份额？这是包括新式茶饮在内的所有新生网红消费品牌所需要共同思考的问题。