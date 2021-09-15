“加州来电”——苹果今年的手机发布会总算没有跳票，然而近期深陷反垄断监管的苹果，还是交出了一份没有太多新意的答卷，发布会大多的产品外观和配置早前就被泄露出来，比如 iPhone 13 的对角线设计，iPad mini 6 的全新外观……Apple Watch Series 7 也没有出现像爆料中的全新方正外观，除了边框缩小之外，基本上是常规升级。大家一直期盼的全新 MacBook 也没有亮相，台上唯独库克依旧在谈笑。

13还是12S？

从大体配置上来说，这一次的 iPhone 新机与去年的产品相比变化不大，还是方方正正的外观设计，超瓷晶屏幕、多彩机身、5G 加持，芯片的提升也遮遮掩掩，CPU 的提升主要是针对同行相比，主要是 GPU 提升较大，然而库克的精准刀法下，iPhone 13 Pro 比 iPhone 13 多了一个核心，性能更强劲。

比较值得一提的是，兴起了好几年的高刷新率屏幕，千呼万唤始出来，这一次苹果痛下决心安排上了，但是，库克只把 120hz 高刷新率屏幕给了 Pro 版本。与此同时，刘海屏也略有变化，面积缩小了 20%，但视觉上感知不算显著。

最为良心的要数今年的影像系统，堪称大挤牙膏，iPhone 12 Pro Max 上首次搭载的传感器位移式光学图像防抖功能，这次直接下放给了 Phone 13 和 iPhone 13 mini，与此同时，新机也都配备了更大的感光元件，相信在夜景方面会有更好的表现。

而 iPhone 13 Pro 系列机型的摄像头还可以实现微距拍照，同时配备全新 3 倍光学变焦镜头。Pro 系列还首次将视频 ProRes 引入 iPhone，让用户能以更高质量的格式录制视频，并提供更多的编辑选项。

或许是由于安排了高刷新率屏幕，这代新机续航提升了不少，但是重量显著增加。iPhone 13 Pro Max 的重量已经达到了 238g，加上一个保护壳，基本上在握持体验上不会太友好，也与苹果一直以来的轻薄化理念相左，许多网友看了大呼 “劝退”。

非常遗憾的是，本次屏下指纹技术依旧没有应用到新机上，疫情期间 Face ID 由于口罩出现的识别问题，可能要寄望于下一代解决了。

也有好消息，iPhone 13 系列的四款新品中，iPhone 13 mini 起售价 5199 元，iPhone13 起售价 5999 元，比 iPhone12 系列下降 300 元；iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 起售价分别为 7999 元和 8999 元，较上一代也降低了 500 元。

苹果仍未放弃小众市场

iPad mini 6 一出场，大家都沸腾了，这不是 iPad Air 4 的缩小版吗？同样在开关键上集成了 Touch ID，并在机身做了触控笔的磁吸充电口。全面屏只是开胃菜，Type-C 接口的加持，意味着 iPad mini 6 拥有更多的拓展性。加上 A15 和 5G 的加持，日常看书游戏等都不在话下，其实非常有希望成为新一代的游戏真香机。

IDC 曾预测 2021 年平板电脑的需求会呈现出增长的趋势。主要是厂商希望扩展生产力场景拓展品类，避免把宝全部押在手机上，从而获取更多的利润；同时与手机、PC 等联动，作为第二屏来维系生态，让消费者难以舍弃自家产品生态圈。

疫情的催化，网课和居家办公成为热需，平板电脑的销量也因此而受益。据 Strategy Analytics 发布的一份研究报告显示，2021 年第二季度，全球平板电脑出货量同比增长 5%，实现了五季度连续增长。其中苹果 iPad 的出货量排名第一，达 1580 万台，同比增长 11%，其全球市场份额高达 35%。

然而实际上，iPad mini 的定位更偏娱乐，而学习、工作的场景更依赖于大屏和一些桌面应用，这也是苹果改造 iPadOS，加码生产力方向的动因。好在苹果并没有完全放弃 mini 系列，不过更新频率也不会太强了，iPad mini 6 时隔三年姗姗来迟就是佐证。

除了 iPad mini 系列，iPhone 13 mini 也在发布前被唱衰，然而这一次不仅没有被砍掉，还提升了续航和影像系统，给予了目前可以给到的最大支持，当然也有供应链方面的传闻说 iPhone 13 mini 仍有部分砍单现象，不过对于移动互联网时代视频化娱乐化倾向加剧的当下，苹果还愿意照顾到细分市场的小众需求，就凭这一点还是值得肯定的。

服务性营收重要性增强

发布会开篇，苹果大量介绍自家的服务性应用，自信与自豪之情溢于言表。苹果通过硬件、服务、通讯、社交、健康、影视等方面的生态体系，打造了超两万亿市值的科技帝国。如此一来避免过于依赖 iPhone 带来的偶然性风险，一定程度上助力了苹果整体的稳健成长。

目前，iPhone 的销售额仍占苹果总营收的近半壁江山，但这一比重正在逐年下降，而软件服务为苹果带来了新的增长点。软件服务营收占比已经从几年前的不足 10% 上升到了今年三季度的 21.5%，规模仅次于手机业务，是一股不可忽视的增收力量。

平安证券研报点评指出，从苹果的发展战略来看，更加重视互联网服务，通过软件应用与硬件的深度结合增加用户的粘性，也通过互联网服务增加收入，未来软件服务类营收占比有望进一步提升。

结语

虽然此次加量不加价的系列产品广受好评，但是国家统计局今日发布的数据显示，中国 8 月社会消费品零售总额同比增长 2.5%，预期 7%，前值为 8.5%，大家的消费热情下降，换机周期只会不断拉长。而苹果在小修小补的思路下挤牙膏式的产品阵容，只会让消费者观望再观望。