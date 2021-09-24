据悉，印尼社交电商平台 KitaBeli 在今日宣布获得一笔数目未公开的 A 轮增投。印度社交电商独角兽 Meesho 的联合创始人 Vidit Aatrey 和 Sanjeev Barnwal、Kopi Kenangan Capital 及 Banana Capital 参与了本次投资。

此前，KitaBeli 曾在今年 3 月份时获得了由 Go Ventures（Gojek 旗下投资机构）领投的 1000 万美元 A 轮融资。

KitaBeli 于 2020 年 3 月在雅加达推出，是一家主打团购而非达人带货模式的社交电商平台，在印尼 10 多个 2 到 4 线地区提供农产品及快销品电商服务。该公司在其 A 轮融资时表示，未来也将计划新增美容、时尚、饰品等新类别。据 KitaBeli 提供的数据，KitaBeli 的用户平均每月在平台应用上的花销达 70 美元。KitaBeli 同时也指出，自平台推出以来，其月增长率高达 80%，单位用户的每次安装成本仅为 10 美分。

有消息指出，KitaBeli 目前已经成为印尼面向消费者端最大的社交电商平台。但该公司称，KitaBeli 目前将会专注于印尼市场，无意扩展到其他东南亚国家，因为 “印尼是一个庞大且渗透率不足的市场”。根据本栏目此前的文章指出，印尼的电商规模在当地零售总额中的占比仅为 10% 左右，与中韩等达到 25% 左右的国家相比仍有很大的增长空间。

值得一提的是，KitaBeli 也是本周以来第三家宣布新获融资的印尼社交电商企业。本周，先后有Dagangan和Evermos加入了这一行列。