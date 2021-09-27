在智能可穿戴领域，智能眼镜一直是一个备受期待的设备。2013 年谷歌推出谷歌眼镜，就将这一概念推向大众，但由于种种问题，该类产品在消费者市场仍较为小众。

实际上，巨头们一直对可穿戴设备尤其是智能眼镜有着强烈的探索欲。近年来一直有传言称苹果正在研究 AR 眼镜，而 Facebook 也在不久前推出了一款以 AR 技术为核心的智能眼镜。此外，谷歌也收购了智能眼镜品牌 North，该公司正在研发第二代 North Focals，目前已并入谷歌硬件团队。而近日，小米也推出了一款 AR 眼镜概念机，造型极为接近我们日常佩戴的普通眼镜。

鉴于智能眼镜的形态和技术的进步，动点科技近期对话光粒科技 CEO 张卓鹏，了解了一些行业最新动态和光粒科技最新的产品动向。

AR 眼镜的轻量化趋势

目前，AR 显示器主要有两种技术：光学透视和视频透视。两种类型都有很多探索，但视频透视的限制非常明显，几乎所有商业 AR 设备都在使用光学透视显示器。

光学透视显示器让用户透过一组光学镜片 “直接” 看到真实世界和虚拟景象的叠加。目前主流光学透视方案有光波导、自由曲面、棱镜等。光波导在当前高端市场中占据主导地位，大部分设备都是基于光波导技术。

“光波导的流行，在于通过它很容易实现优雅的扁平设计。光粒推出的 AR 全息智能泳镜 Holoswim 主要采用的就是光波导技术，小米最新推出的 AR 眼镜也采用了这个技术，这种应用了光波导技术的产品，它的成像效率和重量控制都非常优秀。像小米这款产品就是非常不错的概念机，对整个行业来说也能起到很好的教育作用。” 张卓鹏如是说。

许多人认为智能眼镜是下一代移动互联网的终端，能够触达每一个人，所以这也是众多厂商跃跃欲试，希望从消费级市场去突破的原因。而目前来看，消费电子市场上真正划时代的 AR 产品还比较少，所以一些消费者也迫切希望有全新的产品能够让他们去尝试和体验。

“以前可能还有一些瓶颈在，所以有不少同行都选择从 B 端市场去突破，但光粒在一些核心的技术上已经有所突破，随之产品上也有突破，加上近年来消费者已经对 AR 的概念有一定认知，所以我们选择 C 端市场就顺理成章了。”

内容和硬件本身孰重？

目前，消费级 AR 产品仍比较依赖于优质的内容，比如影视功能和游戏内容，这也是移动互联网时代 AR 产品的路径依赖。针对这个问题，张卓鹏表示，AR 产品对于内容的依赖，大多是由于硬件本身不够扎实，只有在内容上特别出彩，才能够吸引消费者购买。

“所谓硬件不够，内容来凑。当硬件足够出彩的时候，内容或许就不是 AR 产品的刚需了。产品要更清爽更时尚，是因为首先产品在形态上要更贴近消费者的日常使用，再去做它的内在提升，比如说软件的优化，内容的完善。”

光粒科技即将带来的这款产品，特点比较鲜明，主要是针对水下场景使用，由于水下的环境较为复杂。AR 设备要考虑到防水问题，比如水雾、水蒸气，还有光线的折射率的问题等等。

“适应水下场景的 AR 眼镜是个新兴的产品，而光粒一开始就打算从全产业链去突破消费者所需要的光学技术。如果把所有的复杂的问题都先解决了，后续开发其他产品就相对容易得多。所以通过这样一个产品，还可以锤炼一下我们的工艺和供应链，这在整个消费级 AR 产品爆发期将至的节点尤为关键。”

AR 未来想象力

近期字节跳动收购 Pico，再一次引发了关于元宇宙的畅想。针对元宇宙，张卓鹏认为并不需要太狂热。

“元宇宙其实就是未来所需要的软件内容硬件平台的整个产业的集合体，虽然目前概念性还比较强，但是它所组成的部分已经基本具备，包括数字孪生、空间定位、AR 眼镜、眼球追踪、手势交互等等。这些概念早已有之，现在大家希望用一个整体性的概念来整合它。”

以前大厂、初创公司各自为营，想办法讲自己的技术或者内容的优势，现在大家都将其统一到元宇宙中来。“目前是一个凝聚共识的阶段，这意味着今后整个产业的发展将越来越快。”

“其实我觉得对于元宇宙的 1.0 版本，现在的 AR 技术已经基本满足。但是 2.0 的阶段还没有达到。” 张卓鹏认为，突破现在的阶段，第一就是从消费者上去突破，“好在对消费市场的教育很早就开始做了”。

第二就是不同的公司根据自己的优势夯实不同的板块，“不是一家公司能够把所有的技术和平台都打通，比如光粒目前更侧重于硬件平台的打造，我们希望能从水下扩展到整个运动领域，再从运动领域扩展到整个消费市场，在这个过程中不断提升技术硬实力，那么产品受众也将随之不断扩圈”。

与此同时，智能汽车包括智能座舱也是这两年备受关注的领域，AR 同样可以赋能其中。众所周知智能汽车最底层的技术完成之后，接下来就是体验的提升，关于这个领域，光粒也有着自己的思考。

“AR 作为一个视觉联动的部分，将带来车内驾驶体验的提升，比如借助 AR 设备将车内变成一个移动的小酒吧或者移动的会议室，汽车的车用空间被多元化拓展，从休憩娱乐到智慧办公，同时休憩娱乐所需的私密性和办公所需的高效都可以在这个移动空间把握。未来不仅是驾驶员，还包括各类乘客，都能够在狭小的空间当中通过 AR 去感受到不一样的视觉盛宴。”