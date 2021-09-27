据悉，新加坡物流初创公司 Ninja Van 于今日宣布，已完成规模为 5.78 亿美元的 E 轮融资。该公司表示，将通过这笔资金加强其运营能力，提供更加完善的微型供应链解决方案，从而提升东南亚地区的电商发展水平。

在本次融资中，除现有投资者 GeoPost、B Capital、Monk’s Hill Ventures、Zamrud（文莱主权财富基金）外，阿里也加入了这一轮的参投。此前，Ninja Van 曾在去年 6 月份完成其 2.8 亿美元的 D 轮融资，而这笔融资也是该公司截至当时所获得的最大一笔融资。随着当前 E 轮融资的完成，这一数字也得到了刷新。

加上这笔最新融资，Ninja Van 已经获得了 9.76 亿美元左右的融资，其最新一轮融资中的估值尚未对外透露。但在其 D 轮融资中，该公司的估值为 7.5 亿美元。

Ninja Van 成立于 2014 年，业务遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南，客户包括 Lazada、Shopee、Tokopedia、屈臣氏、欧莱雅等企业。据 Ninja Van 表示，公司拥有超 6 万 1 千名员工及配送员，每天处理包裹数达 200 万件（这两者数字较去年 D 轮融资时均呈现翻倍增长）。

路透社指出，Ninja Van 表示有可能会在 18 个月后进行 IPO，其创始人 Lai Chang Wen 表示，美国是 Ninja Van 的理想上市地点。

随着疫情爆发对线上需求的推动，现阶段，东南亚电商领域正在呈现出加速增长趋势。数据指出，2020 年期间，该地区电商领域呈现了 63% 的增幅，规模达 620 亿美元。至 2025 年，这一数字有望增长至 1720 亿美元。