据悉，印度电动共享交通工具独角兽 Ola Electric 已于近日宣布获得一笔 2 亿美元规模的融资。这笔融资由 Falcon Edge、软银等公司联合领投。融资后，Ola Electric 的估值将达到 30 亿美元。Ola Electric 表示，将利用这笔新的资金加大公司在电动摩托车、电动滑板车以及电动汽车方面的研发。

上月初，我栏目曾指出，Ola Electric 正计划进行一轮 10 亿美元的融资，希望以此通过推出新品或同行收购等行为扩大市场份额。目前看来，这笔新的融资正是该计划的一部分。

另一方面，今年 8 月份期间时，Ola Electric 曾宣布从当地银行机构 Bank of Baroda 处筹集了一笔 1 亿美元左右的债务融资，并将这笔资金全数划给了旗下实体 Ola Electric Technologies。后者的作用主要是进行电动交通工具（包括两轮、三轮以及四轮车型）的研发。该公司的初步产能被定为 50 万辆/每年，其两轮车辆的年产能最终有望达 100 万辆。

成立于 2017 年的 Ola Electric 是印度共享出行巨头 Ola 旗下的全资子公司，主要负责电动共享出行业务。2019 年 7 月，Ola Electric 在软银 2.5 亿美元的注资下加入独角兽阵营。之后，随着疫情的爆发，Ola Electric 的车辆搭乘业务受到影响，该公司也随即将业务转向电动车辆的开发生产，并于今年 2 月份启动了规模全球最大（该公司声称）的二轮车辆生产工厂 Ola Futurefactory 的项目。此外，Ola Electric 也表示，Ola Futurefactory 也将是世界范围内最大的完全由女性群体经营的工厂。届时，该工厂有望容纳超 1 万名女性员工。目前，该项目已经完成一期建设。

上月中旬，Ola Electric 曾为旗下电动滑板车产品开启了为期 2 天的预售活动，并达成了 110 亿卢比的销售额。

现阶段，由于充电桩及价格等方面的限制，印度的电动交通工具仍以两轮车辆车型为主，因而该类别车型在印度有着很大的发展空间。麦肯锡指出，到 2025 年，印度电动两轮车市场的年销量将达到 450 万-500 万辆，占两轮车总体市场的 25%-30%。到 2030 年，这一数字有望达到 900 万。

值得一提的是，Ola 联合创始人 Bhavish Agarwal 此前曾表示Ola 和 Ola Electric 很有可能都会于明年申请上市。其中，已有媒体指出了前者（Ola）的初步上市规划。该媒体称，Ola 或将以 120 亿到 140 亿美元的 IPO 估值在当地展开其 1.5 亿到 2 亿美元规模的 IPO，这一计划有望于明年早些时候进行。