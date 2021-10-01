动点出海获悉，印度廉价连锁酒店品牌 Oyo 已于今日向当地市场监管机构提交了IPO 文件，计划通过 IPO 募资 843 亿卢比（约合 11.6 亿美元）。Oyo 表示，将通过此次 IPO 的收益进行现有债务偿还和资产提升，而后者将包括并购相关的交易。

文件指出，Oyo 将在本次 IPO 中发行 700 亿卢比（约合 9.4 亿美元）规模的新股，其余部分则通过二次售股（OFS）的形式达成。据了解，Oyo 创始人 Ritesh Agarwal 及现有部分主要股东（如红杉印度、Lightspeed Ventures、Greenoaks Capital Management 等）并不打算在本次二次售股中出售任何股份，该部分主要由软银达成。其中，软银将售出价值 132.8 亿卢比的股份。此外，华住控股（China Lodging Holdings）也将在本次 IPO 中售出 2.3 亿卢比左右的股份。

Oyo 的 IPO 文件显示，软银目前为 Oyo 的最大股东，对其持股 46.62%。其创始人 Ritesh Agarwal 次之，持有 33.15% 的股份。

上周晚些时候，我栏目曾在报道中指出Oyo 最快可能会于本周提交 IPO 申请。本次的消息则证实了这一报道。

此前，Oyo 曾在上月早些时候表示获得了微软的一笔 500 万美元融资。融资后，Oyo 的估值已达到 96 亿美元左右，成为印度迄今估值第三高的当地初创公司（另两家分别为估值 168 亿美元的在线教育平台 Byju’s 和估值 160 亿美元的金融科技巨头 Paytm。虽然有传言称当地外卖平台 Swiggy 的估值将超过 100 亿美元，但 Swiggy 的这轮融资目前尚未正式完成）。

据悉，Oyo 在本次 IPO 中的估值有望超过 120 亿美元，且该公司预计将于明年初在印度交易所上市。

目前，Oyo 在全球超过 35 个国家和地区开展业务。根据 Oyo 官网表述，其合作酒店已达 15.7 万家。 值得一提的是，根据 Oyo 本次提交的 IPO 文件，印度、印尼、马来西亚、欧洲这四个市场为其提供了 90% 的收入，且该公司在印度拥有 900 万会员计划（Loyalty Program）用户，规模为当地食品零售及酒店旅游行业第二。